Solskjaer: "Hij kan het niveau van Rooney en Cristiano Ronaldo halen"

Marcus Rashford speelde zaterdag tegen Brighton & Hove Albion alweer zijn 150e wedstrijd voor Manchester United.

Hij vierde het behalen van die mijlpaal door een doelpunt te maken in het met 2-1 gewonnen duel. De 21-jarige Engelsman was in zes wedstrijden onder Ole Gunnar Solskjaer tot nu toe goed voor vijf doelpunten en de interim-trainer is blij dat hij over Rashford kan beschikken.

"Hij is pas 21 jaar oud, maar gezien de volwassenheid die hij soms laat zien zou je denken dat hij ouder is. Kijk maar naar de statistieken, er is mij verteld dat hij jonger was dan Cristiano Ronaldo en Wayne Rooney toen zij hun 150e wedstrijd voor Manchester United speelden", reageerde de Noorse trainer in gesprek met verslaggevers. "Of ik denk dat hij hun niveau kan halen? Zeker, hij kan absolute wereldtop worden."



"Des te meer doelpunten je maakt, des te groter je vertrouwen zal worden als je weer in die positie komt. Hij werkt doordeweeks ook keihard. Hij is een echte Manc , het gaat je niet lukken om hem eronder te krijgen. Hij zal terugvechten en hij vecht ook voor zijn ploeggenoten. Het is een genot om met hem samen te werken. Dat geldt ook voor Jesse Lingard, ik hou van die echte Mancs . Ze zijn graag samen, als we reizen zijn ze onafscheidelijk. Ze weten wat er wordt verwacht van een speler van Manchester United, ze begrijpen elkaar."



Naast Solskjaer is ook de Engelse bondscoach Gareth Southgate enthousiast over Rashford: "Aangezien hij pas 21 jaar oud is, zal hij zeker nog beter worden. Als je zijn instelling en wil hebt om zo goed mogelijk te worden, gaat dat zeker gebeuren. Hij is een enorm talent. Dat wisten we al langer en hij heeft na het WK bij ons ook drie doelpunten gemaakt. En hij laat nu bij zijn club zien dat hij volwassen wordt en met geloof speelt, dat is zo belangrijk voor jonge spelers."