Solskjaer: "Het kan er geen zijn, misschien wel één, misschien twee"

Ole Gunnar Solksjaer heeft in het midden gelaten of Manchester United in januari de markt op gaat om zich te versterken met nieuwe spelers.

De manager van the Red Devils heeft eerder bevestigd dat hij hoopt te markt op te gaan als de transferperiode zich aandient, erop aandringend dat "het geld er is" voor spelers om zich aan te sluiten bij de club.

De teleurstellende start van United van het seizoen 2019/20, waarin ze op de tiende plaats staan in de Premier League na vier nederlagen in elf wedstrijden, heeft voor de oproep gezorgd aan Solskjaer om zijn ploeg te versterken.

Een speler die op de radar van de club is verschenen is -spits Mario Mandzukic, waar United hoopt de Kroaat voor ruim tien miljoen euro vast te kunnen leggen. The Red Devils zijn op zoek naar aanvallende versterking aangezien ze alleen kunnen vertrouwen op Marcus Rashford en Anthony Martial qua scorend vermogen, nadat het in de zomer afscheid nam van Romelu Lukaku en Alexis Sánchez, die beiden naar vertrokken.

Declan Rice staat ook op de radar van United en hoewel een deal met de -middenvelder waarschijnlijk pas volgend jaar zomer realistisch lijkt, herhaalde Solskjaer dat er in januari misschien wel aankopen zullen volgen.

Toen hem gevraagd werd naar mogelijke aankopen in de winter, vertelde de Noor aan verslaggevers: "De prioriteit is nu om de spelers fit te krijgen en naar de volgende ronde van de te gaan."

"We kijken altijd naar de lange termijn met transfers. Het kan er geen zijn, misschien wel één, misschien twee in januari. In de zomer altijd. Je kunt niet echt veel grote deals doen in januari."

ontmoet donderdag Partizan Belgrado in de groepsfase van de Europa League en een zege levert hen een plek op in de knock-outfase.

Terugkijkend op het Europese seizoen tot dusver, geeft Solskjaer aan: "We hebben enkele jonge spelers een kans zien krijgen en het goed zien doen."

"Mason Greenwoon maakte een winnende treffer, Brandon Williams was fantastisch in Belgrado, Jimmy Garner deed het heel goed die wedstrijd. We hebben andere spelers een kans gegeven om te spelen, wat belangrijk is op de lange termijn."

"Voor mij was het goed om de jonge jongens een kans te geven. Het is goed om jonge spelers wedstrijden te zien spelen en we hebben drie keer de nul gehouden en dat is indrukwekkend."