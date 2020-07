Solskjaer haalt schouders op na opmerkelijke ontboezeming Guardiola

Ole Gunnar Solskjaer heeft behoorlijk veel moeite met het speelschema in Engeland.

speelde maandag tegen en staat donderdagavond tegenover . Zondag volgt alweer het duel met in de halve finale van de .

The Blues speelden zaterdag tegen Sheffield United, terwijl Norwich City dinsdag op bezoek kwam op Stamford Bridge. Solskjaer vindt het niet eerlijk dat Chelsea veel meer tijd heeft om zich voor te bereiden op de clash op Wembley.

"Er zijn zeker zorgen, dat mag duidelijk zijn", wordt Solskjaer geciteerd door BT Sport in aanloop naar het treffen met Crystal Palace. "Zij (Chelsea, red.) hebben 48 uur langer de tijd om te rusten en te herstellen."

"Bij de herstart van het voetbal in Engeland werd gesproken over een eerlijk speelschema voor alle clubs. Maar daar is geen sprake van."

De Noorse manager wil er ook weer niet te lang bij stilstaan. "Ik moet aan de volgende wedstrijd denken. Die wedstrijd moeten we winnen, daarna zien we wel verder."



Solskjaer werd tijdens het persmoment ook geconfronteerd met de uitsprak van Josep Guardiola. De manager van is blij dat het CAS heeft geoordeeld dat zijn club gewoon in Europa mag uitkomen.

Pep wil graag de transfermarkt op, maar plaatst daarbij wel een kanttekening. "Wij hebben veel geld, maar wij wilden Alexis Sánchez ook en we konden het ons niet veroorloven."

"Wij wilden Harry Maguire, maar we konden het ons niet veroorloven. Wij konden niet betalen wat United betaalde. Wij hebben zeker geld, maar de andere clubs hebben dat ook."



De manager van Manchester United ligt niet wakker van de woorden van Guardiola. "Ik kijk alleen naar wat bij ons mogelijk is, niet wat andere clubs doen. Als anderen met ons kunnen wedijveren op financieel gebied, prima. Lukt dat niet, ook goed."

"Wij willen alleen maar het beste voor Manchester United. Er is zeker een inhaalslag te maken, al is de afstand tot de top kleiner geworden. Desondanks is het zaak dat we in de Premier League hoger gaan eindigen", aldus Solskjaer.