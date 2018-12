Solskjaer evenaart clublegende van Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer is pas de derde manager die bij Manchester United zijn eerste drie wedstrijden winnend heeft afgesloten.

Na de overwinningen op Cardiff City (1-5) en Huddersfield Town (3-1) wist United zondag met 4-1 van Bournemouth te winnen. Solskjaer is de derde manager in de clubgeschiedenis die zijn eerste drie duels met United won. Alleen José Mourinho en clublegende Sir Matt Busby gingen hem voor, al scoorden hun elftallen minder vaak.



Manchester United scoorde met Solskjaer op de bank twaalf keer in de laatste drie speelronden. Voor het eerst in zeven jaar is het The Mancunians gelukt om in drie duels dat doelpuntenaantal te halen. Busby zag zijn team destijds acht keer scoren en Mourinho zes keer.



12 - Manchester United have scored 12 goals over the space of three Premier League matches for the first time since December 21-31, 2011. Enjoyment. pic.twitter.com/TjZ0W70HFr — OptaJoe (@OptaJoe) 30 december 2018

In april van dit jaar wist United voor het laatst minimaal driemaar op rij te winnen. Toen pakte men vijf keer achter elkaar drie punten. Na twintig wedstrijden in de Premier League bezet de formatie nog steeds de zesde plaats, al is het gat met nummer vijf Arsenal kleiner geworden. The Gunners waren zaterdag op Anfield kansloos tegen Liverpool (5-1).Het jaar 2019 begint voor de Engelse recordkampioen met een uitwedstrijd tegen Newcastle United, komende woensdag. Drie dagen later komt Reading naar Old Trafford in de derde ronde van de FA Cup en een week later is de belangrijke uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.