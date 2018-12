Solskjaer daagt drietal van Man United uit: "Je moet het zelf waarmaken"

Ole Gunnar Solskjaer heeft nu de leiding bij Manchester United, maar heeft nog geen hulp gehad van Romelu Lukaku, Alexis Sánchez en Anthony Martial.

De Belgische spits had tijdelijk verlof, de Chileense aanvaller kampt met een blessure, terwijl de Fransman bij het duel met Huddersfield Town (3-1) afwezig was vanwege ziekte. De Noorse manager hoopt dat zij het snel oppakken nu hij de scepter zwaait op Old Trafford.

"Ik kan niet namens hen presteren op het veld. Paul Pogba haalt het wel helemaal uit zichzelf en laat het zien. Mijn gesprekken met Anthony, Rom, Alexis... Ik ben hier om ze op het juiste pad te brengen en het is aan hen om het te laten zien op het veld", zegt Solskjaer, geciteerd door verschillende Engelse media, waaronder The Independent .



"Zij moeten het zelf doen als ze de kans krijgen. Zo gaat het als voetballer, je moet het zelf waarmaken. Ik heb natuurlijk wel wat tips en kan mijn hulp aanbieden, maar ik ben altijd een trainer geweest die niet aan de spelers gaat vertellen wat ze moeten doen. Geniet gewoon om te spelen voor deze club. Het is de beste tijd van je leven."



Solskjaer wil niet aan de basis staan van de 'wederopstanding' van het trio. "Ik heb dat met Paul ook niet gedaan en dat ga ik nu ook niet doen", aldus de Noor, die Antonio Valencia heeft aangewezen als aanvoerder. "Antonio is aanvoerder als hij fit is. Hij ondergaat momenteel enkele pittige trainingen om hem klaar te stomen voor de drukke periode waar we ons in begeven."