Solskjaer daags na 'AZ' nergens te bekennen; VG claimt onverwachte vlucht

Manchester United lijkt werk te maken van de komst van Erling Braut Haaland.

Volgens het Noorse VG is trainer Ole Gunnar Solskjaer vrijdagochtend onverwacht afgereisd naar Oostenrijk voor een gesprek met de vader van Haaland en wellicht ook met het talent van Red Bull Salzburg zelf. Het was een korte trip; naar verluidt is Solskjaer alweer terug in Engeland.

mengt zich zodoende nadrukkelijk in de strijd om Haaland. Woensdag was de negentienjarige spits nog in Duitsland voor verkennende gesprekken met en , met zaakwaarnemer Mino Raiola aan zijn zijde.

Haaland was dit seizoen goed voor 28 doelpunten in 22 officiële wedstrijden voor Salzburg en geldt daardoor als een van de meest begeerde spelers van Europa. Zijn contract in Oostenrijk loopt door tot medio 2023.

Haaland en Solskjaer zijn allebei Noors en werkten tussen 2017 en 2019 samen bij Molde FK. Door die gedeelde band zou Manchester United een streepje voor kunnen hebben ten opzichte van de concurrentie.

Alfie Haaland, de 47-jarige vader van het talent, wil niet bevestigen dat een gesprek heeft plaatsgevonden met de trainer van the Red Devils. "Ik hoop dat je begrijpt dat ik niet op alle geruchten kan reageren die rondgaan", is het enige wat hij erover kwijt wil.

Vrijdag, daags na de 4-0 zege op in de , had Manchester United geen training op het programma staan. De spelers kwamen echter wel samen op trainingscomplex Carrington.

Fotobureau PA publiceerde foto's van zeventien spelers die richting de sportschool trokken, maar Solskjaer was nergens te bekennen. Normaliter zijn foto's van de trainer beschikbaar, wat erop duidt dat hij in ieder geval niet op Carrington was.

Engelse media schrijven al enige tijd over de belangstelling van Manchester United voor Haaland.