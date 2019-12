Solskjaer brengt goed nieuws over Pogba en ontvouwt transferambities

Manchester United versloeg in ruim een week tijd Tottenham Hotspur (2-1), Manchester City (1-2) en AZ (4-0).

Daardoor is de sfeer op Old Trafford een stuk beter dan voorheen. Manager Ole Gunnar Solskjaer heeft nog een reden om optimistisch te zijn, want Paul Pogba hervat na het weekeinde de training bij the Red Devils.

De middenvelder was bijna drie maanden uit de roulatie vanwege een enkelblessure. Bij leeft de hoop dat Pogba nog dit kalenderjaar zijn rentree maakt. Solskjaer meldde eind oktober nog dat de spelmaker een terugslag had in zijn herstel.

"Ik denk niet dat we hem voor december terug zullen zien", liet de keuzeheer van the Mancunians destijds optekenen in de Engelse media. Solskjaer hoopt ook Eric Bailly en Timothy Fosu-Mensah binnenkort weer te begroeten.

Bailly ligt er al bijna een halfjaar uit vanwege een zware knieblessure, terwijl Fosu-Mensah wegens een kruisbandkwetsuur al sinds april niet meer heeft gespeeld.

Solskjaer is daarnaast van plan om in januari de transfermarkt op te gaan. "We willen meerdere posities binnen onze selectie versterken", laat de Noorse manager weten na de eclatante 4-0 overwinning op in de groepsfase van de .

Lees beneden verder

"Als je onze selectie vergelijkt met die van de concurrentie, dan hebben wij zeker nog twee of drie spelers nodig om voldoende te kunnen rouleren. We zullen zien wie we in januari kunnen aantrekken."

In de Engelse media wordt al gemeld dat Manchester United voornamelijk op zoek is naar versterkingen voor het middenveld en de aanvalslinie. Solskjaer focust zich naar verluidt op het binnenhalen van een controlerende middenvelder, een aanvallende middenvelder en een vleugelaanvaller.

De ambitieuze Solskjaer wil de goede serie van zijn ploeg zondag voortzetten tegen , dat vorige week nog met 3-1 te sterk was voor .