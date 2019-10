Solskjaer: "Bij ons zal het geen 30 jaar duren voordat we weer kampioen zijn"

Manchester United maakt een dramatische seizoensstart door.

The Red Devils vinden zichzelf na acht gespeelde wedstrijden terug op een teleurstellende veertiende plaats. Zondagmiddag staat met de kraker tegen de ongeslagen aartsrivaal weer een lastig duel op het programma, maar manager Ole Gunnar Solskjaer weigert om bij voorbaat al genoegen te nemen met een gelijkspel.

"Dat mag nooit als je speler van bent. Ik wil dat veld op en de drie punten pakken. We hebben punten nodig en we moeten wedstrijden gaan winnen. Dan maakt het niet uit of het Liverpool, of is", liet de Noor optekenen tijdens een perspraatje. Solskjaer is bovendien van mening dat een goed resultaat tegen the Reds weleens een reddingsboei zou kunnen vormen voor zijn ploeg.

"Een goede wedstrijd van onze kant en een goed resultaat kunnen een seizoen omkeren. Het kan het vertrouwen van spelers vergroten, hun stemming en hun perceptie van wat een goede wedstrijd is veranderen. Misschien misten ze bij vlagen wel het geloof dat ze goed genoeg zijn."

"Wanneer je niet genoeg vertrouwen hebt, denk je twee keer na in plaats van instinctief te handelen. Maar ik weet dat deze spelers goed genoeg zijn, daar maak ik me geen zorgen over."

De oefenmeester gaat er dan ook van uit dat zijn ploeg in de komende jaren de weg naar boven weer weten in te slaan: "Ik weet zeker dat we terug zullen komen en kampioen worden. En ik weet zeker dat het geen dertig jaar zal duren voordat het zo ver is." Manchester United heeft momenteel een achterstand van vijftien punten op koploper Liverpool, dat in 1990 voor het laatst kampioen van Engeland werd.