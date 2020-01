Solskjaer bevestigt transfer en kiest nieuwe captain Manchester United

Ashley Young is op weg naar Internazionale, zo bevestigt manager Ole Gunnar Solskjaer vrijdag.

De Italianen hebben circa 1,5 miljoen euro over voor de routinier, die op Old Trafford in de laatste maanden van zijn contract zit. Young is inmiddels gearriveerd in Milaan voor de medische keuring, zo blijkt uit foto's van The Sun.

Solskjaer heeft inmiddels besloten dat Harry Maguire de aanvoerdersband overneemt van Young, een halfjaar nadat de Engelsman met een transfersom van 87 miljoen euro uitgroeide tot de duurste verdediger ooit.

"Dit is vooral voor Ashley een zeer goede oplossing. Hij wordt deze zomer 35 en als hij ergens anders een tweejarig contract kan ondertekenen, dan moet hij dat zeker doen", zo verklaart Solskjaer op het persmoment in aanloop naar het uitduel van met (zondag).

"Wij waren in ieder niet bereid om een dergelijk contract voor te leggen. Ashley heeft zich altijd loyaal opgesteld tegenover de club. Hij is aanvoerder geweest en heeft prijzen gewonnen. Maar er zijn nu spelers die op het punt staan om door te breken. Dus toen Ashley serieus begon na te denken over Inter dachten wij: Waarom maken we het niet gelijk in orde?"

Young heeft voor de linksbackpositie de nodige concurrentie. Naast Luke Shaw en Aaron-Wan Bissaka is daar de dit seizoen doorgebroken Brandon Williams. "En we hebben ook nog Diogo Dalot en Timothy Fosu-Mensah die weer fit zijn. We hebben ontzettend veel backs tot onze beschikking."

Lees beneden verder

Solskjaer wijst verder op het gegeven dat Young na negen jaar bij Manchester United toe is aan een nieuwe uitdaging. "Hij wordt 35 en heeft deze club altijd op een geweldige manier gediend."

"Tegen deze uitdaging voor Ashley konden we simpelweg geen 'nee' zeggen. We houden daarnaast een transfersom over aan de verkoop van iemand die altijd loyaal is geweest aan Manchester United. Ik wens hem veel succes."

"Zo gaat dat bij Manchester United. Spelers die hier lang spelen worden op een gegeven moment vervangen", voegt Solskjaer daaraan toe. Young kwam in het shirt van Manchester United tot 261 wedstrijden, met daarin 19 doelpunten. De routinier speelde eerder voor en Aston Villa.