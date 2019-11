Solskjaer bevestigt spoedige terugkeer van Pogba

De Noorse trainer verwacht zijn topmiddenvelder volgende maand terug op het veld als Manchester United toewerkt naar een hectische periode rond Kerst.

Ole Gunnar Solskjaer heeft bevestigd dat Paul Pogba vanaf december weer volledig inzetbaar is. De Fransman is sinds 30 september geblesseerd aan zijn enkel.

United moest het sinds de confrontatie met al zeven duels zonder de Fransman stellen en dat leverde over alle competities 3 zeges, twee gelijke spelen en twee nederlagen op.

In aanloop naar het -duel met Partizan Belgrado deelt Solskjaer meer informatie over het herstelproces van Pogba, die momenteel nog een week met gips moet lopen en daarna twee weken revalidatie krijgt.

"Hij [Pogba] heeft zelf gezegd dat het de goede kant op gaat. "Het duurt niet lang meer voor hij uit het gips mag. Hij zal hard werken en we hopen dat hij er na de interlandbreak weer bij is."

Captain Ashley Young gaf ook zijn mening over de absentie van de middenvelder. "In ons team is er genoeg kwaliteit op alle posities. Het is aan de manager wie hij kiest. Wij moeten gewoon presteren."

"Natuurlijk is het teleurstellend als je een speler als Paul moet missen, maar de jongens op zijn positie hebben het ook geweldig gedaan. Het is fijn als hij er weer is, maar we vangen het goed op."

Tegen Partizan hoopt United donderdag met een passende reactie te komen na de beschamende 1-0 nederlaag tegen van afgelopen weekend. De druk op de schouders van Solskjaer is flink toegenomen nu United slechts tiende staat in de Premier League.

De 46-jarige oefenmeester geeft echter niet op en is van mening dat United 'op het juiste spoor zit', ondanks het gebrek aan consistentie. "Iedereen mag zijn mening geven. Ik weet wat ik dag in dag uit zie. De jongens werken zo hard mogelijk om resultaten te boeken."

"We laten de nederlaag tegen Bournemouth onze stemming niet verpesten. Er komen wedstrijden aan en ik geloof dat ze te winnen zijn. We moeten punten blijven pakken. Dat is wat telt in de voetballerij. Hard werken, voor elkaar knokken en dat gaat goed."

"Voor mij als trainer is het prettig om te zien hoe zeer iedereen er voor gaat. Ze willen presteren en helaas pakt het nu even niet goed uit. We hadden wat meer punten verdiend, maar gaan gewoon door. Natuurlijk was zaterdag teleurstellend, maar er volgen nog twee wedstrijden voor de interlandbreak."