Solskjaer belooft aanwinsten: "We willen snel handelen"

De Noorse coach wil zo snel mogelijk versterkingen vastleggen voor volgend seizoen, waaarin Manchester United de aansluiting met de top wil hervinden.

Ole Gunnar Solskjaer heeft de fans beloofd dat United snel wil doorpakken, nu hij is vastgelegd als coach voor de komende jaren. Eerder op de donderdag werd bekend dat hij de komende drie jaar de scepter zwaait op Old Trafford, waar hij interim-trainer een uitstekende vervanger van José Mourinho is gebleken.

Met veertien zeges in negentien duels overtuigde hij de clubleiding en nu wil hij graag versterkingen voor komend seizoen halen, nog voor de huidige jaargang ten einde is. "Toen ik deze baan kreeg, stonden we elf punten achter op nummer vier. Nu hebben we een goede kans om die positie of zelfs de derde plaats over te nemen. Dat is het doel voor de korte termijn", begon hij zijn verhaal op zijn eerste persconferentie als United-trainer met een vaste aanstelling.

"We hebben gesproken over welke dingen we moeten doen om vooruit te gaan. Dat betekent niet zoveel spelers of zoveel geld, maar het is nu duidelijk wat er moet gebeuren. We gaan zaken doen deze zomer. Er wordt over veel spelers geschreven en veel zaakwaarnemers praten met onze mensen. Ik weet zeker dat we de juiste spelers zullen vinden. Ik hoop ze zelfs voor het voorseizoen al binnen te hebben."

Solskjaer wil dus snel handelen, maar niet overhaast. "Alles gaat stap voor stap. We willen de juiste mensen op de juiste posities hebben, maar we mogen nu al niet klagen. Het is een fantastische club", vervolgt de trainer. Hij weet dat het al dan niet kwalificeren van de verschil kan maken, maar vertrouwt op de aantrekkingskracht van de club.

"Spelen in de Champions League is belangrijk voor sommige spelers, maar als je bij speelt, weet je dat je dat sowieso gaat meemaken in je contractjaren. We hebben nu een goede uitgangspositie, maar pas op 12 mei weten we meer. Toch zullen we ook voor die tijd al praten met spelers die willen komen en spelers die zullen blijven en gaan."

Als het journaille hem vraagt of hij kan verzekeren dat zijn sterspelers allemaal blijven, zegt Solskjaer het volgende. "Je moet het hen vragen, maar het helpt voor alle spelers om te weten wie hun trainer volgende seizoen is. We zijn in gesprek met diverse spelers en hopelijk kunnen we hen langer vastleggen."

Wel maakt hij direct duidelijk dat rustig aan doen er onder zijn leiding niet bij is. "Zelfvoldane spelers houden het hier niet vol. We moeten harder werken om doelen te halen", stelt hij. "Ik wil een United-team dat een van de hardst werkende en fitste ploegen in de competitie is. Ik denk dat de spelers dat wel weten. Voetballers die hierheen willen komen, moeten dat ook weten. Ik blijf een poosje langer dan eerst werd verwacht", besluit de trainer, die eigenlijk maar zes maanden zou blijven en nu dus een contract voor drie jaar heeft verdiend.