Solskjaer: "Als iemand hem wil hebben, moeten ze snel zijn"

Ole Gunnar Solskjaer bevestigt op de site van Manchester United dat Giuseppe Rossi voorlopig meetraint bij de Engelse grootmacht.

De 31-jarige spits, die in 2004 zich aansloot bij the Red Devils, mag in afwachting van een nieuwe club zijn conditie op peil houden bij United. Solskjaer is blij dat hij zijn oude teamgenoot te hulp kan schieten.



"We gaan Giuseppe niet halen, maar hij heeft al wel goed met ons getraind. Hij oogt scherp", aldus de Noorse manager over de Italiaanse routinier. "Hij is op zoek naar een club, dus Giuseppe blijft waarschijnlijk nog wel en week, tenzij een club hem snel neemt. Hij scoorde laatst een prachtige treffer op de training en Sir Alex Ferguson zei: 'Wat dacht je daarvan?'"



"Dus als iemand hem wil hebben, moeten ze snel zijn", zegt Solskjaer met een knipoog. "We proberen hem zo te helpen en hem fit te krijgen als hij de volgende stap in zijn loopbaan gaat zetten." Rossi arriveerde in 2004 op Old Trafford en speelde in totaal veertien wedstrijden voor de club, met vier doelpunten en een assist tot gevolg.



Rossi werd twee keer uitgeleend door United, namelijk aan Newcastle United en Parma, de club waar hij zijn carrière begon. In 2007 verkocht de Engelse grootmacht Rossi voor tien miljoen euro aan Villarreal, waar de Italiaan vijfenhalf jaar speelde. Later volgde nog dienstverbanden bij Fiorentina, Levante, Celta de Vigo en Genoa.