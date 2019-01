Solskjaer aast op vaste aanstelling bij Man United: "Ik wil niet weg in mei"

Ole Gunnar Solskjaer doet het als interim-trainer uitstekend en nu aast de Noor op een permanente aanstelling bij Manchester United.

De club zette haar eerste vier duels onder zijn leiding om in klinkende zeges en dat smaakt naar meer bij de succesvolle oud-speler. "Zolang we blijven winnen en de achterstand op de concurrentie blijven verkleinen, is er nog van alles mogelijk", schetst hij tegenover BBC. "We moeten gewend raken aan deze standaard van gewonnen wedstrijden. Sinds mijn eerste seconde bij deze club heb ik de steun van de fans gevoeld en dat is fantastisch. Ik wil niet vertrekken in mei."

In principe loopt zijn contract dan af en gaat de club op zoek naar een nieuwe manager, maar de Noor zou graag zien dat hij de baan krijgt. Reclame heeft hij alvast gemaakt door een clubrecord te evenaren. Hij is na clublegende Matt Busby de tweede trainer die zijn eerste vier duels wint bij de Red Devils. "Dat zal in de boeken komen, maar het is niet iets waar ik aan denk. Op dit moment ben ik alleen maar bezig met de volgende wedstrijd", doelt hij op het FA Cup-treffen met Reading.

Daarin hoopt hij zijn reeks verder aan te scherpen. "Want als je de eerste vier wedstrijden kunt winnen, kan je ook de vier duels daarna winnen." Tegen Newcastle United was het woensdagavond niet eenvoudig, maar door twee goals in de tweede helft kwam het toch goed voor de mannen van Solskjaer. "We hebben heel professioneel gespeeld. Het spel was solide en de jongens hebben zich uitstekend opgesteld."

Zo'n uitspraak typeert de aanpak van de Noor, die vooral inzet op goede sfeer en 'vrolijk' voetbal. Hij hoopt dat de fans en de spelers het goede gevoel terugkrijgen wat onder voorganger José Mourinho was verdwenen. "Het is belangrijk dat we deze overwinningen ook vieren. Je moet ook genieten van de weg en niet alleen van het eindproduct. In het verleden heb ik hier eens met 5-0 verloren, dus ik ben blij dat ik nu gelukkig naar huis kan gaan. Vanaf morgen gaat de focus dan weer op het volgende duel."