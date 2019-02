Solksjaer wint dit seizoen in twee maanden meer Premier League-wedstrijden dan Mourinho

Door een comfortabele zege op Cravan Cottage zaterdag behielden the Reds Devils de ongeslagen status onder de Noorse manager.

Ole Gunner Solskjaer heeft in twee maanden tijd meer Premier League-overwinningen geboekt bij Manchester United dan José Mourinho dit seizoen.

De 3-0 zege van zaterdag op Fulham betekende de achtste overwinning in negen wedstrijden voor de Noor in de competitie, waarmee hij de zeven zeges die ze hadden geboekt in de eerste maanden onder de Portugese coach heeft overtroffen.

Het duurde slechts twee maanden voor de 45-jarige om de cijfers van zijn voorganger voor dit seizoen te overtreffen.

Twee doelpunten van Paul Pogba en een van Anthony Martial betekenden een eenvoudige zege voor the Red Devils, die daarmee beslag legden op de vierde positie op de ranglijst. Chelsea kan hen echter wel weer passeren als het zondag minimaal een punt pakt op bezoek bij Manchester City.

Solskjaer, die tot het einde van het seizoen is aangesteld, heeft tot dusver het beste uit spelers als Pogba, Martial en Marcus Rashford gehaald.

Pogba zette zijn seizoenstotaal in de Premier League dankzij zijn dubbelslag op elf competitietreffers, waar Martial nu op drie doelpunten en twee assists staat onder Solskjaer.