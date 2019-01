Solari's vernedering en teamisolatie - waarom Isco's carrière bij Real Madrid aan flarden is

Trainer Santiago Solari is geen voorstander van de spelmaker, maar de problemen liggen dieper en een zomers vertrek lijkt waarschijnlijk.

Real Madrid, ondanks het vele blessureleed en gebrek aan scorend vermogen in de hele selectie sinds het vertrek van Cristiano Ronaldo, vertoont geen tekenen van een herintroductie van Isco in de basisopstelling onder Santiago Solari - maar waarom?

De situatie is ingewikkeld, vooral gezien het gebrek aan communicatie uit het kamp van de Spaanse international, maar Goal zal proberen het uit te leggen.

Ten eerste is Solari geen grote fan van de speelstijl van de viervoudige Champions League-winnaar. De Argentijnse coach geeft de voorkeur aan een 4-3-3-systeem zonder een erkende nummer 10 - precies de positie waarop de spelmaker zijn beste voetbal speelt.

Bovendien is Isco niet in zijn beste vorm sinds Solari's aanstelling (men hoeft alleen zijn optredens te bekijken om dat als feit te vermelden), maar hij lijkt blijkbaar geen interesse te hebben in de trainingen om dat feit recht te zetten.

Er wordt zelfs gedacht dat Isco er op had gerekend meer speeltijd te krijgen om terug op zijn best te komen, maar Solari is niet van plan om extra minuten te geven aan iemand die geen persoonlijke grenzen lijkt te verleggen om terug te keren naar een wedstrijdfitheid van honderd procent.

In plaats daarvan geeft Solari de voorkeur aan spelers met een goede motor en bereid om zichzelf uit de naad te werken voor het team. Je hoeft alleen maar te kijken naar Lucas Vázquez, Fede Valverde, Vinícius Júnior en zelfs Brahim Díaz die de voorkeur krijgen om dat te erkennen.

Dus welke kans heeft Isco om zijn plek in de basisopstelling terug te heroveren? Wel, hij heeft meerdere keren op de bank gezeten, dus er is niets dat erop wijst dat hij afgedankt is. Het is waarschijnlijker dat zijn coach geen vertrouwen in hem stelt totdat hij weer wedstrijdfit is.

Dat is allemaal goed en wel, zou je kunnen zeggen, maar wat is zijn gevoel over Dani Ceballos, vier jaar jonger, die vanaf de bank kwam tegen Real Betis, met nog vijftien minuten te gaan en Madrid dat een doelpunt nodig had?

Over het algemeen blijven de mensen in het kamp van Isco stil, maar een blik op het gezicht van de speler tijdens wedstrijden schetst een beeld van een ongelukkige en boze jongeman.

Een vriend van de 26-jarige sprak zich wel uit via Instragram en zei: "Solari heeft hetzelfde idee van voetbal als van engineering", voordat hij de Real-trainer een "moordenaar van het voetbal" noemde.

Een ander groot punt van aandacht is het volledige gebrek aan publieke steun van Isco's teamgenoten - geen enkel lid van de ploeg heeft hem verdedigd tijdens zijn verblijf in de wildernis. Dat zou een suggestie kunnen zijn dat de spelers het eens zijn met de coach dat Isco's stijl gewoon niet past bij het voetbal van de club.

En laten we niet vergeten dat hij werd uitgejouwd door zijn eigen fans in Madrid's wedstrijd tegen CSKA Moskou. Koppel dat met een gebrek aan de steun van de club en het is gemakkelijk om je voor te stellen dat een vertrek uit het Santiago Bernabéu zo snel mogelijk haalbaar is.

Dus is Isco's carrière bij Real Madrid voorbij? Kort gezegd: ja. Zeker zolang Solari de baas blijft en Isco niet honderd procent fit is. Zelfs als Madrid in de zomer wel een nieuwe baas benoemd, is de schade mogelijk al onomkeerbaar.

Wat gebeurt er nu? Een transfer in januari is onwaarschijnlijk. Zelfs met Castilla-spelers die de voorkeur krijgen boven Isco, heeft de club nog steeds last van de vele blessures en een speler met zo'n hoge reputatie betekent dat de onderhandelingen niet snel zullen zijn.

Hoewel hij in het verleden in verband is gebracht met Manchester City, begrijpt Goal dat een verhuizing naar het Etihad Stadium niet zal plaatsvinden omdat hij niet past in de plannen van Josep Guardiola. In plaats daarvan staan de suggesties dat Juventus een potentiële bestemming is waarschijnlijk dichter bij de realiteit .

Voor nu is het waarschijnlijk dat Isco's stoel op de bank tot op z'n vroegst de zomer warm blijft.