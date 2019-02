Solari neemt het op voor tobbende Marcelo: "Hij is onze tweede captain"

Real Madrid-trainer Santiago Solari heeft het na afloop van el Clásico opgenomen voor Marcelo.

De Braziliaanse linksback is dit seizoen niet meer zeker van een vaste basisplaats, maar begon tegen Barcelona in het Camp Nou wel weer de voorkeur boven Sergio Reguilón. Marcelo maakte een povere indruk en kreeg in de Spaanse media kritiek te verwerken vanwege zijn optreden.

Waar de dertigjarige Marcelo de afgelopen jaren een vaste basisklant en zelfs dragende kracht was bij de Koninklijke , kwam hij dit seizoen in LaLiga niet verder dan twaalf wedstrijden. De Braziliaan wordt in verband gebracht met een vertrek naar Juventus, waar hij herenigd moet worden met Cristiano Ronaldo. Intussen lijkt de 22-jarige Reguilón hem voorbijgestreefd in de pikorde. Woensdagavond maakte Marcelo een zwakke indruk en Solari voelde zich genoodzaakt om in de bres te springen voor de 58-voudig international.



"Wat ik vond van het optreden van Marcelo? Hij is onze tweede aanvoerder en vertegenwoordigt Real Madrid zowel binnen als buiten de lijnen. Wij willen hem altijd op zijn best zien", aldus de trainer na afloop tegenover diverse Spaanse media. Waar Solari zich onthield over verder commentaar over Marcelo, sprak hij lovend over Vinícius Júnior. De achttienjarige aanvaller kwam afgelopen zomer voor 46 miljoen euro over van Flamengo en begon tegen Barcelona vanaf de eerste minuut.



Met zijn voorzet op Lucas Vázquez stond Vinícius aan de basis van de 0-1 van Karim Benzema in de zesde minuut. De talentvolle Braziliaan was een plaag voor de achterhoede van Barcelona. "Ik ben niet verbaasd door zijn niveau", vertelde Solari op de persconferentie. "Sinds zijn komst volg ik hem nauwlettend en zijn niveau is precies wat hij iedere week laat zien. Hij is nog jong en rauw. We moeten hem helpen in zijn ontwikkeling. Zijn ploeggenoten helpen hem om uit te blinken."



Real Madrid lijkt steeds beter in vorm te komen, zo toonde de ploeg van Solari woensdagavond aan in het Camp Nou. De coach wil niet te hoog van de toren blazen. "Onze vorm? Laten we rustig blijven. We moeten alles per wedstrijd bekijken, we doen het stap voor stap. We kijken nu vooruit en hebben een paar dagen om hard te werken", aldus Solari, die Marcos Llorente geblesseerd zag uitvallen. "We moeten zijn blessure onderzoeken en ons weer richten op LaLiga."