Solari neemt het op voor Sergio Ramos: "Hij kreeg een strikvraag"

De UEFA maakte vrijdag bekend een onderzoek te zijn gestart naar aanleiding van uitspraken die Sergio Ramos na afloop van Ajax - Real Madrid deed.

De aanvoerder van de Spanjaarden gaf na de Champions League-wedstrijd van woensdag een verklaring over een opgelopen gele kaart. Volgens trainer Santiago Solari zijn de woorden van zijn pupil uit hun verband getrokken.

In de slotfase van het met 1-2 gewonnen duel tegen de Amsterdammers kreeg Ramos een gele kaart na een overtreding op Kasper Dolberg. Hierdoor mist hij de return in Madrid van 5 maart. Tegenover Marcahintte Ramos ernaar dat hij de kaart bewust pakte. "Als je kijkt naar het resultaat. Ik zou anders liegen. Het was iets wat ik in mijn achterhoofd had", gaf de verdediger toe. "Het is absoluut niet zo dat ik de tegenstander onderschat of dat de tweestrijd nu gelopen is, maar ik heb het zo besloten. In het voetbal moet je soms moeilijke beslissingen nemen. Een kaart in de 88e minuut. Ik zal op de tribune plaatsnemen en zal Real Madrid als supporter steunen."



Ramos slikte later zijn woorden in en krijgt nu bijval van Solari. "Hij gaf antwoord op een strikvraag", zo laat de trainer zaterdag weten. "Jullie journalisten hebben zo jullie methoden en wapens om zulke antwoorden aan spelers te ontlokken. Hij had het duidelijk over dat het maken van een overtreding in zijn achterhoofd zat, niet het pakken van een gele kaart", meent Solari. "Dat heeft hij later zelf ook duidelijk gezegd."



Spelers die bewust een gele kaart pakken, krijgen een wedstrijd extra schorsing opgelegd. In 2010 vond een soortgelijk incident plaats tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid (0-4). Na instructies van José Mourinho pakten Xabi Alonso en Ramos opzettelijk geel, om bewust een schorsing voor de laatste groepswedstrijd op te lopen. Real was immers al geplaatst voor de knockout-fase en twee konden zodoende met een schone lei starten. Mourinho werd vanwege het incident voor één duel geschorst door de UEFA en daarna werden de regels voor de spelers aangepast.