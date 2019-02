Solari laat zich niet afleiden: "Ik zie dat hij klaar is voor El Clásico"

Gareth Bale zit niet lekker in zijn veld bij Real Madrid en zorgde afgelopen weekend wederom voor opschudding.

De aanvaller is ontevreden over zijn speelminuten onder trainer Santiago Solari en uitte als invaller op bezoek bij Levante zijn onvrede. Bale maakte vanaf de strafschopstip de winnende treffer namens Real, maar weigerde dat vervolgens met zijn ploeggenoten te vieren. Zijn trainer laat dinsdag op een persconferentie weten dat Bale echter klaar is voor de bekerwedstrijd met Barcelona.

Woensdagavond staat de return tussen Real en Barcelona in de halve finale van de Copa del Rey op het programma. Voorafgaand aan deze editie van El Clásico stond trainer Solari in Madrid de pers te woord. Hij ontkwam niet aan enkele vragen over de situatie van Bale. "Ik zie aan Gareth en de andere spelers dat ze helemaal klaar zijn voor deze wedstrijd", vertelt Solari. "Onze focus ligt alleen op dit duel en we hebben al gesproken over Gareth."



Solari wilde niet vertellen of hij Bale en Marcelo laat starten in Santiago Bernabéu. Wel vindt hij dat zijn ploeg niet bang moet zijn voor Barcelona-ster Lionel Messi. "Angst is een woord, dat niet bestaat in het voetbal. We zullen er alles aan doen om de overwinning te pakken en hebben al veel moeten winnen om hier te komen." De heenwedstrijd in Camp Nou eindigde eerder deze maand in 1-1. Lucas Vázquez opende al vroeg de score namens de bezoekers, maar in de tweede helft kwam Barcelona via Malcom op gelijke hoogte.



De Madrilenen kenden een lastige generale repetitie en wonnen zondag met moeite op bezoek bij Levante. Niet alleen het gedrag van Bale was na afloop van onderwerp van gesprek. Real kreeg in Ciutat de València namelijk ook een discutabele strafschop. "Als de VAR wordt gebruikt, zullen er altijd verschillende meningen zijn", legt Solari uit. "We hebben kritiek op scheidsrechters als ze falen, maar prijzen ze niet wanneer ze goede beslissingen nemen. Laten we ze gewoon met rust laten om hun werk te doen", oppert de Argentijnse oefenmeester.