Solari heeft door 'stress' mogelijk opnieuw optie minder tegen Ajax

Isco is een twijfelgeval voor de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid. Dat brengen de Spanjaarden zondagmiddag naar buiten.

Real meldt via de officiële kanalen dat de middenvelder met lage rugpijn kampt en dat de klachten in de gaten worden gehouden. Spaanse media stellen dat er vrijwel zeker een streep door de naam van Isco kan.



De rugklachten waren ook de oorzaak dat Isco niet tot de wedstrijdselectie van zaterdag voor de stadsderby tegen Atlético Madrid (1-3) behoorde. Onder meer AS en Marca schrijven dat stress een van de meest voorkomende oorzaken van de klachten aan de onderrug is en dat dit waarschijnlijk ook bij Isco het geval is. Eerder werd al duidelijk dat Marcos Llorente door blessureleed een paar weken aan de kant zal staan.



Isco is een van de minst gebruikte spelers onder Santiago Solari, die vrijwel wekelijks vragen over het wel of niet laten spelen van de middenvelder krijgt. Na de thuisnederlaag tegen Real Sociedad (0-2 verlies) van dik een maand geleden, een duel waarin hij als invaller meedeed, kwam hij nog maar in totaal tot 127 minuten verspreid over vijf duels.



"Als je niet dezelfde kansen krijgt, verandert alles. Ik blijf hard werken en hard strijden in afwachting van de kansen. Hala Madrid!", benadrukte Isco donderdag op zijn Twitter-account, naar aanleiding van enkele uitspraken van Rubén de la Red. De oud-voetballer had aangegeven dat ‘elke voetballer in de selectie van Real heel goed is’ en ‘dat degene die niet op zijn best is, wordt overlopen door zijn ploeggenoten’.