Solari dient Guardiola van repliek: "Real Madrid is de beste ploeg ooit"

Santiago Solari claimt dat er geen discussie over mogelijk is dat Real Madrid de beste club in de gehele voetbalgeschiedenis is.

De coach van Los Blancos reageerde woensdag tijdens een persconferentie op uitlatingen van Pep Guardiola, die in het verleden grote successen behaalde met Barcelona. Volgens de huidige manager van Manchester City zijn Barça, Bayern München en Juventus de beste teams van de afgelopen tien jaar.



Guardiola noemde de Champions League-winnaar van 2014, 2016, 2017 en 2018 dus niet. "Dat hij hij wel bewust hebben gedaan. Maar we hoeven het hier niet over te hebben, aangezien Real Madrid de beste club van de afgelopen eeuw en dus van de hele voetbalgeschiedenis is", aldus Solari.



Real Madrid won de Champions League dus in vier van de laatste vijf seizoenen. In twee van de gewonnen finales was Juventus de tegenstander. Guardiola slaagde er ondertussen met Bayern München niet in om in 2014, 2015 of 2016 de eindstrijd te halen. Toch behoren de Duitsers volgens de Spanjaard dus tot de beste ploegen van het laatste decennium, net als Barcelona en Juve.



"Want ieder seizoen winnen ze de landstitel, de bekers, ieder seizoen staan ze er weer. Omdat ze de allerbeste zijn."