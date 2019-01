Sol 'zeer aangedaan' en droevig na afgeslagen miljoenenbod

Willem II heeft een miljoenenbod van Dynamo Kiev op Fran Sol naast zich neergelegd, zo meldt het Brabants Dagblad.

Volgens de krant gaat het om een bod van exact 3,25 miljoen euro. Omdat Willem II niet akkoord is gegaan, traint Sol dinsdag 'gewoon' weer mee met de Tilburgers.



De verwachting was dat de Spanjaard dinsdag of woensdag naar Kiev zou afreizen om zijn transfer af te ronden. Zelf is de spits al akkoord over een vijfjarig contract in de hoofdstad van Oekraïne. Hij betreurt de houding van Willem II dan ook. "Het was een geweldige deal voor mij en mijn familie om onze toekomst veilig te stellen", zegt Sol, die eraan toevoegt 'zeer aangedaan' te zijn.



"Ik hou van Willem II maar deze aanbieding is te mooi om te laten schieten. Ik voel me zeer droevig", erkent de clubtopscorer, die met dertien doelpunten in de Eredivisie alleen Luuk de Jong (veertien) voorrang hoeft te verlenen op de algehele topscorerslijst. Sol heeft een aflopend contract, maar Willem II heeft de eenzijdige optie om dat te verlengen.



De 26-jarige Sol werd de afgelopen dagen ook in verband gebracht met Leeds United, maar enkel Dynamo Kiev meldde zich concreet in Tilburg. Volgens eerdere berichtgeving van het Brabants Dagblad was Willem II aanvankelijk van zins om het bod te accepteren, maar dat is dus niet gebeurd. Zodoende moet hij zich gaan voorbereiden op de derby tegen NAC Breda van zondag.