Sofyan Amrabat verbaasde in Italië: "Ze vinden het wel bijzonder"

Sofyan Amrabat is opgeleefd in de Serie A en een zomerse transfer naar Napoli lonkt.

De middenvelder heeft zich bij Hellas Verona goed ontwikkeld, na een tegenvallende periode bij en . Zijn vraagprijs ligt naar verluidt rond de twintig miljoen euro. Dat Amrabat plots in de belangstelling staat van de Italiaanse top levert in Nederland gefronste wenkbrauwen op. "Ik denk dat mensen de Sofyan uit 2016 of 2017 op hun netvlies hebben."

Amrabat brak door bij en verdiende een transfer naar Feyenoord. In De Kuip slaagde hij niet en vervolgens bij Club Brugge presteerde hij wisselvallig. Hellas huurde hem afgelopen zomer met optie tot koop voor 3,5 miljoen euro.

Vermoedelijk wordt die optie nog deze maand gelicht, waarna hij naar verwachting met veel winst wordt verkocht. Omdat hij dit seizoen al voor Club Brugge in actie kwam en spelers niet voor drie clubs in een seizoen mogen spelen, zit een winterse transfer er niet in.

Amrabat begrijpt wel dat sommigen verbaasd zijn dat hij in de belangstelling staat van verschillende topclubs. "Je moet de volgen en wedstrijden bekijken om te weten hoe het gaat. Ik volg óók niet iedereen. Als je niet speelt, word je snel vergeten. Dat is de mens eigen, dat je slechte dingen sneller onthoudt dan goede dingen. Dat komt vaak voor", vertelt hij tegen het Algemeen Dagblad .

"Ik heb ooit bij Feyenoord een grote fout tegen gemaakt en die wordt makkelijker onthouden dan een goede actie. Dat is niet leuk, maar wel de keiharde realiteit in de voetbalwereld."

De 23-jarige middenvelder wordt gezien als een veelzijdige speler. Die veelzijdigheid bezorgde hem ook zijn debuut op achttienjarige leeftijd bij FC Utrecht onder toenmalig trainer Erik ten Hag. "Riep hij me opeens naar boven", vertelt Amrabat. "Hij had wat problemen achterin en wilde in de play-offs 5-3-2 gaan spelen. Had-ie mij als linkervleugelverdediger op z'n bord gezet."

"Hij keek me aan en zei niks. Ik begon te denken. 'Kan je dit?', vroeg Erik. Ik had er nog nooit gespeeld, dus ik zei: 'Natuurlijk kan ik dat'. Die vier play-offduels zijn heel belangrijk geweest, want vanaf dat moment ben ik er niet meer uit geweest. Als middenvelder."

"Ik bedoel maar: voetbal is soms ook dat het nét mee zit. Dat het nét de goede kant opvalt. Het is inherent aan het leven dat het nooit allemaal in één rechte, positieve lijn omhoog gaat."

Amrabat voelt zich goed bij Hellas Verona en speelt al geruime tijd op zijn favoriete positie. Hij merkt dat hij vastigheid nodig heeft om goed te kunnen presteren. "Kijk, ik ben geen frivole buitenspeler die je even twintig minuten laat invallen en die dan wat dribbels laat zien. Ik moet in wedstrijden groeien, moet eigenlijk gewoon elke week spelen. Met ritme ben ik op mijn sterkst."

"Natuurlijk waren ze in Italië een beetje verbaasd, vaak hebben spelers tijd nodig om te wennen aan de Serie A. Ze vinden het wel bijzonder dat ik er direct stond", aldus Amrabat, die zoveel mogelijk probeert te genieten van de huidige gang van zaken. "Want met mijn ervaringen weet ik ook dat het zo weer anders kan zijn."