Sörloth bezorgt Haspolat horrordebuut; fraaie goal Falcao voor Galatasaray

Trabzonspor blijft meedoen om de bovenste plaatsen in de Süper Lig.

Dankzij een overtuigende 6-0 overwinning op Kasimpasa, de grootste clubzege in de sinds de 6-0 tegen Rizespor van 8 mei 2016, is de ploeg van trainer Hüseyin Cimsir terug te vinden op de derde plek. De achterstand op koploper Sivasspor bedraagt twee punten, al komt die club zondag nog in actie. won voor eigen publiek met 2-1 van Denizlispor en staat op de zesde plek.

- Kasimpasa 6-0

Dogucan Haspolat maakte deze week de overstap van naar Kasimpasa en beleefde tegen Trabzonspor zijn competitiedebuut. Een gelukkige vuurdoop werd het niet voor de middenvelder.

Een andere voormalig Eredivisionist, Alexander Sörloth, beleefde met drie doelpunten wel een mooie middag. De Noor kopte na 26 minuten de 2-0 binnen, zorgde na 54 minuten voor de 4-0 met een intikker en bepaalde vlak voor tijd de eindstand. De score was geopend door een magnifieke vrije trap van José Sosa, terwijl Anthony Nwakaeme met een geplaatst afstandsschot de 3-0 voor zijn rekening nam.

Nwakaeme krulde heerlijk raak in de kruising en Sörloth tilde de stand naar 6-0. Door twee gele kaarten van Jorge Fernandes speelde Kasimpasa bijna de hele tweede helft met een man minder.

Galatasaray - Denizlispor 2-1

Galatasaray trad aan met Ryan Donk in de achterhoede, terwijl Ismaïl Aissati op het middenveld stond bij Denizlispor. In augustus verloor Galatasaray nog met 2-0 bij de competitiegenoot, maar nu stond het binnen een uur op een 2-0 voorsprong. Halverwege de eerste helft werkte Emre Akbaba een voorzet van Marcelo Saracchi knap binnen; na de pauze wipte Jean Michaël Seri de bal over de defensie en in de voeten van Radamel Falcao, die de marge verdubbelde.

De bezoekers vonden de aansluiting toen de bal na een corner vlak voor het doel voor de voeten kwam van Muhammet Özkal. Het bleef echter bij 2-1, waardoor Galatasaray in ieder geval voor even op de zesde plek staat. Men kan later op de zondag worden achterhaald door , dat thuis aantreedt tegen koploper Sivasspor.