Soap rond Frenkie de Jong voorbij met megatransfer naar Barcelona

De transfersoap rond Frenkie de Jong is ten einde.

Ajax maakt via de officiële kanalen bekend dat de 21-jarige middenvelder aan het einde van het seizoen de overstap naar Barcelona maakt en een vijfjarig contract zal ondertekenen. De Catalanen troeven hiermee onder meer Paris Saint-Germain, Juventus en Manchester City af en betalen 75 miljoen euro, een transfersom die door variabelen kan oplopen tot 86 miljoen.

In december wist De Telegraaf nog te melden dat De Jong voor een bedrag van 75 miljoen euro naar Paris Saint-Germain zou gaan verkassen. De krant kwam hier echter op terug en meldde anderhalve maand later dat de toekomst van de middenvelder bij Barcelona zou liggen. Er werd melding gemaakt van een transfersom van 90 miljoen euro, een bedrag dat volgens Spaanse media was opgebouwd uit een vaste som van 75 miljoen en 15 miljoen aan variabelen. Ajax bevestigt nu dat het gaat om een maximumbedrag van 86 miljoen. De Jong gaat volgens Goal bij Barcelona ook een riant salaris opstrijken.





De vijfvoudig Oranje-international gaat naar verluidt maximaal zestien miljoen euro per jaar verdienen bij Barcelona, wat een uitzondering zou zijn voor het salarisbeleid voor jonge spelers. De Jong heeft zich laten overhalen na gesprekken met een topdelegatie van Barcelona, bestaande uit voorzitter Josep María Bartomeu, sportief directeur Pep Segura en de bestuursleden Éric Abidal en Ramón Planes. "Iedereen weet dat ik Barcelona een mooie club vind", liet De Jong eerder weten in een interview metDe megatransfer betekent tevens goed nieuws voor RKC Waalwijk en Willem II, die een miljoenenbedrag overhouden aan De Jong. Ajax nam de middenvelder in 2015 over van de Tilburgers, die een gezamenlijke jeugdopleiding hadden met RKC. Vorig seizoen veroverde De Jong een basisplaats in het eerste elftal van de Amsterdammers, waarna hij zich stormachtig ontwikkelde. De middenvelder, die in september zijn debuut maakte in Oranje, werd gevolgd door onder meer Juventus, Paris Saint-Germain en Manchester City, maar de keuze is dus uiteindelijk op Barcelona gevallen.