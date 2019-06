Snoeiharde kritiek op 'geldwolf' De Ligt: "Waar ging het mis met Matthijs?"

Na een lange transfersoap lijkt er binnenkort een einde te komen aan de perikelen rond Matthijs de Ligt.

Naar verluidt is dicht bij de komst van de verdediger van , die in Turijn een megasalaris kan verwachten. Hugo Borst vindt het onbegrijpelijk dat de Oranje-international voor een lucratief contract bij Juventus lijkt te opteren.

In zijn column in het Algemeen Dagblad noemt Borst De Ligt een geldwolf. "Als je overal terecht kunt, dan kies je natuurlijk voor een club in de Premier League of voor of . In Engeland en Spanje zijn de sterkste voetbalcompetities, de ganse planeet volgt die. In die landen waar de allerbesten spelen kan De Ligt nog een paar procentjes beter worden", aldus Borst.



"Juve? Boeie! Die club heeft een abonnement op het kampioenschap en weet zelfs met Cristiano Ronaldo de niet te winnen. Waarom zou De Ligt naar Italië willen?", vervolgt de journalist, die stelt dat het lichtjaren geleden is dat de tot de verbeelding sprak. Dat ook Paris Saint-Germain vaak wordt genoemd als bestemming, vindt Borst verwerpelijk.



"Gatver. Een patserige club met een abonnement op het kampioenschap en een vroege uitschakeling in de Champions League, zelfs met Neymar. Frankrijk kan toch nooit het beloofde land zijn voor zo'n verstandig, ambitieus mens?" Borst heeft meegekregen dat diverse media melding maken van de soms exorbitante salariseisen van De Ligt en zaakwaarnemer Mino Raiola.



"Raiola schijnt voor De Ligt een jaarsalaris van veertien miljoen euro netto te eisen. Als het klopt, is dat pervers. (...) Een dezer dagen komt er witte rook. Wordt het echt geen Premier League, geen LaLiga? Niemand begrijpt dat. Waar ging het toch mis met die leuke, verstandige Matthijs? Op welk moment veranderde hij in een geldwolf?", besluit Borst.