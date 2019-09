Snoeihard betoog Marco van Basten na dramatische eerste helft van Feyenoord

Marco van Basten heeft geen goed woord over voor het spel van Feyenoord in de eerste helft tegen Rangers FC.

De Rotterdammers speelden een belabberde eerste helft op Ibrox en kijken halverwege tegen een 1-0 achterstand aan. Van Basten weigert het zwakke spel van te wijten aan de imposante atmosfeer in het stadion van Rangers.

Van Bastens collega-analist Mario Been probeert in de rust bij FOX Sports de vinger op de zere plek te leggen. "Het is gewoon heel onrustig", constateert hij.

Lees beneden verder

"Of het nu te maken heeft met het feit dat er 50.000 mensen zitten, of dat het komt omdat het voor veel spelers de eerste wedstrijd in de is", zo analyseert de ex-trainer van onder meer en Feyenoord.

"Dit heeft te maken met niveau", repliceert Van Basten snoeihard. "Snelheid van handelen, snelheid van zien. Feyenoord wordt afgetroefd in de duels en in het handelen. Ze zijn overal te laat. Dat heeft niks te maken met dat ze niet wakker zijn: het heeft te maken met het vermogen van de spelers", zo vertelt de oud-spits.

"Feyenoord staat in de middenmoot van de Nederlandse competitie. Ze staan zesde of zevende (zevende in feite, red). Het zegt genoeg: ze staan niet op die plek omdat ze zo goed zijn. Het heeft te maken met het niveau van de spelers, individueel", besluit Van Basten hard.