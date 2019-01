Sneijder twijfelt: "Zolang ik voetbal, ga ik het niet doen"

Wesley Sneijder twijfelt over het volgen van de versnelde trainerscursus Coach Betaald Voetbal van de KNVB in mei.

De voetbalbond heeft weliswaar een plek gereserveerd voor de recordinternational van het Nederlands elftal, maar de middenvelder van Al-Gharafa is er zelf nog niet over uit.



"Aan de ene kant is het fantastisch, ik heb die ambitie zeker wel. Ik wil mijn trainerspapieren halen", vertelt Sneijder in gesprek met de NOS . "Maar zolang ik voetbal, ga ik die cursus niet doen. Ik zal eerst een keuze voor mezelf moeten maken en dan pas kan ik mij volledig richten op iets anders."



De versnelde trainerscursus van de KNVB is bedoeld voor profvoetballers met een grote staat van dienst in het Nederlandse voetbal. Rafael van der Vaart werd eveneens door de KNVB benaderd. "Hij staat er wel voor open, maar is natuurlijk al gestopt. Dat maakt het natuurlijk wel wat makkelijker allemaal", vervolgt Sneijder, die spoedig de knoop zal doorhakken. "Dat zal snel gebeuren."



Zonder een versnelde trainerscursus moeten voetballers anders de cursus TC1 volgen, dan een seizoen ervaring opdoen en vervolgens starten met de cursus Coach Betaald Voetbal (CBV). Ruud van Nistelrooy, André Ooijer en vele anderen mochten na het behalen van hun TC1 direct door voor hun hoogste diploma, terwijl Mark van Bommel na een half jaar TC1 door mocht met de cursus CBV. Clarence Seedorf kreeg zelfs een opleiding op maat in Brazilië.