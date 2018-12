Sneijder over Frenkie de Jong: "Zelf wilde ik vijf jaar bij Ajax spelen"

Wesley Sneijder betwijfelt of Frenkie de Jong klaar is voor de stap naar een Europese topclub zoals Paris Saint-Germain.

De middenvelder van Al-Gharafa maakte zelf in 2007 de oversteek van Ajax naar Real Madrid, maar had aanzienlijk meer ervaring in de Eredivisie dan De Jong momenteel heeft. Sneijder merkt dat spelers tegenwoordig eerder kiezen voor een vertrek uit de Eredivisie en weet niet of dat een goede ontwikkeling is.



"De Jong heeft veel kwaliteit, maar ik kan niet met zekerheid zeggen of hij klaar is voor Barça", vertelt de recordinternational van het Nederlands elftal in een interview met AS. "De stap naar Spanje zou enorm zijn. Ik wist zelf altijd dat ik vijf seizoenen in Nederland wilde spelen, zodat ik ook ervaring kon opdoen in de Champions League, voordat ik naar een club als Real Madrid zou gaan. Maar dat verandert allemaal. Ik weet niet of hij en De Ligt klaar zijn voor een club als Barcelona."



Ruud Gullit zegt tegen dezelfde Spaanse krant dat hij de middenvelder van Ajax wel rijp acht voor een dergelijke overstap. "De Jong is klaar om de stap te zetten. Het voetbal in Spanje past bij hem, maar er gaan geruchten dat Paris Saint-Germain een bod op hem heeft uitgebracht", weet de analist, die denkt dat ploeggenoot De Ligt het beste naar de Premier League kan gaan. "Hij doet het ook erg goed en zou met zijn fysieke kwaliteiten uitstekend passen in het Engelse voetbal."



Ronald de Boer noemt De Jong en De Ligt 'exceptionele spelers'. "Meerdere grote clubs zitten achter ze aan, maar ze moeten rustig blijven en wachten tot het eind van het seizoen. Ze hebben zich geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League en worden steeds beter. Ik denk dat ze klaar zijn om een stap omhoog te zetten. En voor zowel een club als een speler is het moeilijk om 'nee' te zeggen als er een aanbod van 75 miljoen euro binnenkomt", doelt De Boer op het bod dat PSG zou hebben uitgebracht.



Sneijder, Gullit en De Boer zijn allen ambassadeur van het WK 2022 in Qatar en geven in die hoedanigheid het interview, tijdens de presentatie van het ontwerp voor het nog te voltooien Lusail Stadion. "Alle stadions zijn fantastisch", verzekert De Boer. "Het WK wordt gespeeld in de herfst en de hitte zal geen probleem vormen. De wedstrijden worden gespeeld met temperaturen tussen de 18 en 25 graden." Gullit voorspelt 'het beste WK ooit. "Je kunt per dag twee à drie wedstrijden meepakken, want je hoeft niet ver te reizen. De temperatuur zal perfect zijn. Ik ben hier heel gelukkig; ik deed laatst boodschappen en liet mijn sleutel in de auto zitten. Dat kan ik in Nederland niet doen."