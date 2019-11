Sneijder maakt opvallende keuze: "De beste met wie ik ooit heb gevoetbald"

Wesley Sneijder stopte in augustus officieel als profvoetballer.

De oud-middenvelder kan terugkijken op een roemruchte loopbaan, waarin hij op het veld stond met diverse wereldspelers. In het FOX Sports-programma De Jaren van Perez doet Sneijder een opvallende uitspraak over de teamgenoot die hem het meest heeft geïmponeerd.

Sneijder ging in de zomer van 2007 van naar . "Ik werd al snel basisspeler, eigenlijk meteen", blikt de recordinternational van Oranje terug. "Guti, nu kind van de club, heeft drie maanden niet tegen me gepraat, die zat op de bank."

"Op een gegeven moment gingen we samenspelen. We vonden elkaar blindelings. Die man is fenomenaal, misschien wel de beste speler waarmee ik ooit heb gevoetbald. Niet normaal. Hij heeft absoluut de meeste indruk op mij gemaakt."

"Hij kreeg de bal met zijn rug naar mij toe aangespeeld, dan draaide hij één keer weg en wist hij al waar ik heen liep. Dus niet waar ik stond, maar waar ik heen liep", zegt Sneijder, die zich moeilijke eerste weken in Madrid kan herinneren.

"In het begin had ik het een beetje moeilijk om echt in die groep te komen. Dat was een groep met Raúl, Sergio Ramos, Fabio Cannavaro, Marcelo, Pepe... Maar ik had geluk dat Ruud van Nistelrooy er al was."

"Op een gegeven moment kwam Arjen Robben ook, die kwam geloof ik een week na mij. Dan wordt het wel wat makkelijker."