Sneijder: "In de Eredivisie loopt hij nog lachend iedereen voorbij"

Wesley Sneijder weet niet waar de toekomst van Arjen Robben ligt. De aanvaller is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Bayern München.

Robben bevestigde begin december dat zijn aflopende contract in Beieren niet wordt verlengd. Sindsdien wordt hij met zowel een terugkeer naar de Eredivisie als met buitenlandse clubs in verband gebracht. Sneijder en Robben waren deze week op visite bij PSV, dat op trainingskamp in Qatar is.



"Hij doet er hier alles aan om volledig fit te worden", vertelt Sneijder in gesprek met Voetbal International over zijn generatiegenoot. "Wat hij na dit seizoen moet doen? Dat weet ik niet, iedereen is anders. Mark van Bommel ging wél terug naar zijn oude club en Rafael van der Vaart en ik hebben besloten niet terug te gaan naar Ajax. Maar ik kan Arjen niet adviseren wat voor hem het beste is."



"Hij heeft tot en met nu altijd op het allerhoogste niveau gespeeld. Arjen moet zelf goed voelen wat hij nog wil", benadrukt Sneijder, die zelf Europa verliet voor een meerjarig contract met Al-Gharafa. "Het is een mooie klus voor Bommel en André Ooijer om Arjen terug te halen naar PSV. Goed genoeg is hij zeker nog, in de Eredivisie loopt hij nog lachend iedereen voorbij, hoor", verzekert de middenvelder.



Robben begon zijn profcarrière bij FC Groningen en kwam vervolgens uit voor PSV, Chelsea en Real Madrid, waarna hij negen jaar geleden in München belandde. Bij Bayern won de aanvaller zo ongeveer alles wat een voetballer kan winnen. Hij veroverde zeven keer de landstitel, vier keer de DFB Pokal en tweemaal de DFB-Supercup. De Champions League-winst in 2013 vormde het absolute hoogtepunt. Robben tekende in de finale tegen Borussia Dortmund in de 89e minuut voor de winnende treffer.