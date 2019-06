Sneijder: "Ik zou zijn transfer naar Real knapper vinden dan alle andere deals"

Wesley Sneijder is blij voor Donny van de Beek, nu een transfer naar Real Madrid lonkt voor de middenvelder van Ajax.

In 2007 vertrok Sneijder zelf van naar en hij kwam in twee seizoenen tot 52 optredens voor de grootmacht. In gesprek met De Telegraaf zegt de recordinternational van Oranje dat hij de mogelijke transfer 'prachtig' vindt voor Van de Beek.

"Hij verdient het", reageert Sneijder op het nieuws van de krant dat Real Madrid zich heeft gemeld in Amsterdam. Hij stipt aan dat 'Don' het van alle talenten bij Ajax het moeilijkst heeft gehad. "Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong waren vanaf het begin onomstreden bij Ajax, maar Van de Beek speelde aanvankelijk niet in de basis of werd gewisseld. Als je dan zó veel karakter toont en je zo'n geweldige tweede seizoenshelft speelt dat Real Madrid je wil hebben, dan ben je een echte."



"Inmiddels heeft hij in 74 -duels op rij minuten gemaakt. Ik zou zijn transfer naar Real knapper vinden dan alle andere deals die ook geweldig zijn, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar je snapt wat ik bedoel", aldus Sneijder. Rafael van der Vaart, eveneens oud-speler van Ajax en Real Madrid, vindt dat Van de Beek de kans met beide handen moet aangrijpen. Hij heeft ook een ander advies voor de jeugdexponent van Ajax. "Op de eerste trainingen en in de eerste maanden moet je meteen laten zien wie je bent."



"Je moet zorgen dat de grote jongens jou gaan aanspelen en dat ze respect voor je hebben en je serieus nemen. Zo werkt het bij de absolute topclubs gewoon", aldus Van der Vaart. Volgens de voormalig middenvelder moet Van de Beek accepteren dat hij niet in elke wedstrijd zal spelen, als hij naar Madrid gaat. "Real Madrid is een gigantische club en trekt vele sterspelers aan. Voor Donny is een move naar Real natuurlijk een toptransfer. Als zo'n club bij je aanklopt, heb je het zelf verdiend."