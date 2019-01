Sneijder het gezicht van EK 2020: "Geweldig"

Wesley Sneijder is benoemd tot de Nederlandse ambassadeur van het EK van 2020, dat gedeeltelijk in Amsterdam plaatsvindt.

Sneijder gaat zich actief bezighouden met de promotie van het toernooi. EURO 2020 vindt plaats in twaalf Europese landen. In de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam worden in juni 2020 de drie groepswedstrijden van Poule C en een achtste finale gespeeld.



Voor Gijs de Jong, toernooidirecteur van speelstad Amsterdam bij EURO 2020, was de keuze logisch. "Voor ons was er op voorhand geen betere ambassadeur te bedenken dan Wesley. Niet alleen omdat hij recordinternational is van het Nederlands Elftal, maar vooral omdat hij voetbal ademt, leeft en droomt. Als internationale topspeler leeft hij mee met de amateurs en professionals en met alles daar tussenin. Wesley Sneijder is voetbal."



Ook Sneijder is enthousiast over zijn benoeming. "Natuurlijk ben ik enorm trots om ambassadeur te zijn voor Nederland. Ik vind het ontzettend leuk om nu eens vanuit een andere positie betrokken te zijn bij zo'n belangrijk voetbalevenement, dat ook nog gedeeltelijk in mijn thuisland plaatsvindt. Om in Amsterdam de Europese top te mogen verwelkomen is uiteraard geweldig. Ik kijk er dan ook naar uit om het evenement op meerdere vlakken te supporten."



"EURO 2020 wordt een feest voor iedereen. Wij zijn dan ook erg blij met Wesley Sneijder als ambassadeur. Een grote naam met een indrukwekkende carrière en bovendien een inspiratie voor al die jongens en meiden die dromen van een profcarrière", zegt de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim. "Voetbal is één van de populairste sporten in Amsterdam. Iedere week staan duizenden Amsterdammers op het veld. En ook de wedstrijden van Oranje worden vanuit huis of het stadion met veel interesse gevolgd. Geweldig dus, dat dit evenement in 2020 naar Amsterdam komt."