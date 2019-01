Sneijder: "Echt verstandig dat hij niet voor Parijs heeft gekozen"

Net als veel voetballiefhebbers volgde Wesley Sneijder de ontwikkelingen omtrent de transfer van Frenkie de Jong vorige week op de voet.

De middenvelder van Al-Gharafa is blij dat De Jong zijn loopbaan voort gaat zetten bij Barcelona en denkt dat de Ajacied er goed aan heeft gedaan om een transfer naar de Catalanen boven Paris Saint-Germain te verkiezen. De Jong vertrekt na dit seizoen voor een bedrag van maximaal 86 miljoen euro naar Spanje.

"Zijn zaakwaarnemer Ali Dursun ken ik ook vrij goed. In de gesprekken met Frenkie heb ik daarom ook mijn mening gegeven: het Spaanse voetbal past hem veel beter. Het Franse voetbal is fysieker, in Barcelona komt zijn spel veel beter tot zijn recht, verwacht ik. Echt verstandig dat Frenkie niet voor Parijs heeft gekozen", legt de recordinternational van het Nederlands elftal uit aan het Algemeen Dagblad .



Sneijder speelde zelf bij respectievelijk Real Madrid en OGC Nice in Spaanse en Franse dienst en weet wat de verschillen tussen de twee competities zijn. Hij heeft daarnaast het idee dat De Jong zich beter door kan ontwikkelen bij Barcelona: "Hij komt in een geweldig team, zelfs op de training kan hij daar al heel veel leren. En het is daar helemaal niet erg als hij de eerste maanden nog niet meteen alle wedstrijden speelt. Bij Paris Saint-Germain loop je veel meer het risico dat je als aankoop meteen in het team wordt gegooid, dat je je moeilijker aanpast, en dat ze dan opeens weer een ander halen."



Sneijder, die ervan overtuigd is dat De Jong de kwaliteiten heeft om te slagen bij Barcelona, bekeek de Klassieker van afgelopen zondag samen met Nigel de Jong. Hij zag toen hoe zijn oude club Ajax een slechte beurt maakte in De Kuip en met 6-2 verloor van Feyenoord. Een verband tussen deze afgang en de transferperikelen in Amsterdam legt hij echter niet: "Natuurlijk doet het iets met je als opeens de hele wereld over je praat, en als er zo’n prijskaartje aan je hangt. Dat heb ik zelf ook enigszins meegemaakt toen ik naar Real ging. Maar Frenkie is een super nuchtere jongen. Je kunt altijd een keer wat minder spelen, maar hij laat zich echt niet gek maken. Dat zit gewoon niet in zijn karakter."