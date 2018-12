Sneer naar Mourinho? Shaw geniet van aanvallend voetbal onder 'positieve' Solskjaer

De komst van de Noorse interim-trainer zorgt voor blije gezichten bij de supporters en bij de spelers zelf. Vooral linksback Luke Shaw is opgelucht.

De Engels international is dolblij dat er eindelijk weer aanvallend voetbal wordt gespeeld bij Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer stuurt zijn ploeg ouderwets naar voren waar de ontslagen José Mourinho juist een behoudende stijl prefereerde.

Als oud-spits van de club kwam Solskjaer al snel in beeld als tussenpaus nadat Mourinho tegen Liverpool (3-1 nederlaag) tegen de zoveelste zeperd van het seizoen aanliep. Sinds de trainerswissel gaat het beduidend beter. United won eerst van Cardiff City (5-1) en ook tegen Huddersfield Town ging het met 3-1 prima.

Ook op persoonlijk vlak had Shaw niet veel op met Mourinho, die meerdere keren publiekelijk kritiek uitte op zijn pupil. Toch was de linksback een van de beste spelers tijdens de start van het seizoen en hij vindt dat Solskjaer nu al een grote impact heeft op de selectie. Hij merkt dat de negatieve sfeer onder de Noorse oefenmeester is verdwenen. "Ik denk dat je zelfs van buitenaf kunt zien hoe veel hij in korte tijd heeft veranderd", meldde Shaw aan Sky Sports.

"Hij is echt een positieve trainer, weet wat de club nodig heeft en hoe de fans ons willen zien spelen. Hij brengt het aanvallende, snelle spel terug op Old Trafford en ik weet zeker dat de fans zullen waarderen wat wij (als spelers) doen."

Hoewel hij nu erg blij is met de nieuwe keuzeheer, had hij het nieuws als één van de laatsten in de gaten. "Eerlijk? Mijn vriendin vertelde het me. Ik werd 's ochtends wakker en toen ik uit de douche kwam, rende ze op me af om het me te vertellen. Ik wist van niks, want ik had niet op mijn telefoon gekeken", vertelt de back. Zondag gaat United tegen Bournemouth voor de derde overwinning op rij.