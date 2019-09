Smalling daalt neer in Serie A: "Ik zie een langer verblijf wel zitten"

Chris Smalling ruilde Manchester United in de slotdagen van de transfermarkt op huurbasis in voor AS Roma.

De centrumverdediger is maar wat blij met de tijdelijke verhuizing richting de Italiaanse hoofdstad. Smalling is naar eigen zeggen altijd al een bewonderaar geweest van de .

"Het is altijd een droom van mij geweest om in de Serie A te spelen", laat Smalling vrijdag bij zijn officiële presentatie optekenen door de Italiaanse media. "Als verdediger laat je de kans om in deze competitie uit te komen niet liggen. Ik heb behoorlijk lang in de Premier League gespeeld en kan de ervaring die ik daar heb opgedaan mooi meenemen naar , ik kijk er echt naar uit om hier te spelen."

"Ik wilde deze kans met beide handen aangrijpen", vervolgt Smalling, die op 15 september tegen zijn officiële debuut kan maken voor AS Roma in competitieverband.

"Ik kan erg uit naar mijn eerste speelminuten voor deze club en hopelijk heb ik de filosofie van trainer Paulo Fonseca snel onder de knie. Hopelijk wordt het een geslaagd seizoen voor mij hier." AS Roma begon de jaargang met een doelpuntrijk gelijkspel tegen Genoa (3-3), terwijl ook de derby met onbeslist eindigde (1-1).

Smalling heeft bij een contract tot medio 2022 en AS Roma heeft geen koopoptie bedongen in de huurovereenkomst met the Red Devils . Desondanks sluit de 29-jarige verdediger een langer verblijf in Rome niet uit. "We gaan het zien. Mochten beide partijen aan het einde van het seizoen tevreden zijn en de huurdeal krijgt een vervolg, dan zie ik een langer verblijf in Italië zeker wel zitten."