Smaakmaker geeft signaal af aan FC Groningen: "Tijd voor stap omhoog"

Ritsu Doan groeide in de afgelopen twee seizoenen uit tot een bepalende speler van FC Groningen.

Ook zijn interlandloopbaan bij Japan gestalte kreeg. Het is daarom niet ondenkbaar dat de 21-jarige middenvelder annex aanvaller op korte termijn van club wisselt, al zijn er bij de Trots van het Noorden op dit moment nog geen concrete aanbiedingen binnengekomen.

Mark-Jan Fledderus weet echter dat het snel kan gaan in de hedendaagse voetbalwereld, zo vertelt de technisch directeur van aan Voetbal International . "We hopen hem erbij te houden, dan hebben we flink wat aanvallende stootkracht in de selectie. Maar ik kan me ook voorstellen dat grotere clubs hem volgen. Wij hoeven hem niet te verkopen, wij hebben het geld niet per se nodig, maar iedereen heeft een prijs natuurlijk."



Doan heeft het naar zijn zin in Groningen, waar zijn inbreng op waarde wordt geschat. De international van Japan, die afgelopen seizoen door De Telegraaf werd gelinkt aan , ziet het Hitachi Capital Mobility Stadion echter niet als zijn eindstation. "Het is tijd voor een stap omhoog", zo beaamt Doan, wiens contract nog twee seizoenen doorloopt. "Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging in een nieuwe competitie. Ik zou het ook echt niet erg vinden om te blijven, maar mijn voorkeur gaat uit naar een nieuwe stap."



"Het is mijn droom om ooit in de te spelen, maar ik moet ook slim zijn. De Olympische Spelen komen eraan (in 2020 in Tokio, red.), daar wil ik heel graag bij zijn en dan zal ik móéten spelen. Ik wil daarom de juiste keuze maken, het liefst wil ik naar een club waar een landgenoot van me speelt", aldus Doan. Een transfer naar , waar landgenoot Maya Yoshida speelt, behoort wellicht tot de mogelijkheden. "De Premier League vind ik een prachtige competitie. Dat zou geweldig zijn."