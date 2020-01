Slutsky: "Zijn luiheid en hebberigheid hebben hem jaar gekost"

Leonid Slutsky maakte eind november van het afgelopen jaar zijn vertrek bij Vitesse bekend nadat de Arnhemmers vijf nederlagen op rij hadden geleden.

Het besluit van Slutsky om op te stappen werd van verschillende kanten betreurd, maar dit zal niet hebben gegolden voor Roy Beerens. De aanvaller kwam er onder Slutsky niet aan te pas en hij speelde dit seizoen nog geen wedstrijd namens de Arnhemmers.

Beerens kreeg het vorig seizoen met Slutsky aan de stok nadat hij naar verluidt kritiek had geuit op diens behoudende speelstijl. De 32-jarige aanvaller reageerde na het vertrek van de trainer dan ook met de woorden dat 'Slutsky hem een jaar van zijn carrière heeft gekost'.

De coach laat nu in gesprek met het Russische Sports echter een ander geluid horen: "Hij is een jaar verloren vanwege zijn eigen luiheid, gebrek aan professionaliteit en hebberigheid."

"Het is allemaal heel simpel. Dat serieuze gesprek dat wij naar verluidt hebben gehad en waarna hij meteen uit de selectie gezet zou zijn, vond plaats in oktober, terwijl hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld in februari."

"Dat is de eerste factor. Ten tweede verdween hij uit de selectie omdat hij een vetpercentage had van 22 procent, terwijl 14 procent het maximum was", vervolgt de oefenmeester.

"En op iedere training liet hij slechtere resultaten zien, waar hij weer regelmatig commentaar op kreeg van mij en van de fitnesstrainer. Hij werd ernaast gezet vanwege een gebrek aan professionaliteit en omdat hij zich niet goed voorbereidde."

Slutsky, die in Rubin Kazan al een nieuwe werkgever heeft gevonden, geeft aan dat Beerens afgelopen zomer tegemoet wilde komen door hem een transfervrij vertrek te gunnen: "Als hij echt had willen spelen, had hij weg gekund."

Maar hij koos voor de optie waarbij hij met het tweede team zou spelen en zijn salaris zou incasseren, in plaats van het realiseren van zijn droom om weer te voetballen."

Beerens ligt nog tot medio volgend jaar vast bij Vitesse en liet vorige maand aan de Gelderlander weten op een nieuwe kans te hopen nu Slutsky weg is.

"Ik zou graag in de selectie terugkeren. In een groep trainen is beter dan alleen op een loopband de uren slijten. Ik sta ook onder contract en ben gewoon beschikbaar."