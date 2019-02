'Slutsky graaft eigen graf bij Vitesse en negeert assistent-trainer'

De onvrede neemt toe bij Vitesse. De vijfde plek in de Eredivisie is op zichzelf geen reden tot paniek, maar het totaal van 33 verliespunten wel.

Vitesse pakte slechts één punt uit de laatste drie wedstrijden en het veldspel is ook ondermaats. In een analyse schrijft De Gelderlander dinsdag dat trainer Leonid Slutsky voorlopig 'zijn eigen graf graaft' in Arnhem.



Slutsky wordt gesteund door clubeigenaar Valeri Oyf, die zijn landgenoot 'weghoudt van de guillotine'. Maar maandag werd wel topberaad gevoerd op Papendal, met onder de aanwezigen behalve Oyf ook commissarissen Yevgeny Merkel en Henk Parren. De opdracht voor Slutsky is helder: hij moet wedstrijden gaan winnen. En als het aan de achterban ligt, ook met goed voetbal; daar is de afgelopen maanden nauwelijks sprake van.



De Gelderlander stelt dat 'elke speler' slechter is geworden bij Vitesse. "De angst regeert. Verdedigen en counteren is de Russische strijdwijze." Er gaan stemmen op om die speelstijl aanvallender te maken, maar Slutsky houdt vast aan zijn systeem. En hoewel technisch directeur Marc van Hintum meermaals heeft gewezen op de aanvallende kwaliteit in de selectie, is zijn invloed en die van andere directieleden beperkt omdat Oyf de lijnen uitzet.



De situatie op het trainingsveld is zorgwekkend, aldus de krant. Slutsky richt zich vooral tot zijn Russische assistenten: Oleg Yarovinsky en de gebroeders Alexei en Vasily Berezutski. "Daarmee wordt de ervaren assistent-trainer Edward Sturing genegeerd. Maar juist de clubicoon kent de Nederlandse voetbalfilosofie. En hij heeft de ideale speelwijze vorig jaar als interim, na het ontslag van Henk Fraser, nog succesvol uitgedragen. Met attractief voetbal en een ticket voor de Europa League als resultaat."