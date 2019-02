Slutsky: "De spelers hebben de laatste minuten in shock afgemaakt"

De wedstrijd tussen Vitesse en sc Heerenveen kende zaterdagavond een memorabel einde.

Bij een 2-1 voorsprong voor Vitesse, diep in de blessuretijd, werd vasthouden van Jake Clarke-Salter bij Pelle van Amersfoort in het strafschopgebied aanvankelijk niet bestraft en dacht de thuisploeg uit de daaropvolgende aanval de beslissende 3-1 te maken. Het doelpunt van Martin Ödegaard werd echter afgekeurd, waarna Heerenveen alsnog een penalty kreeg en Sam Lammers de eindstand bepaalde op 2-2.

"Dit is de meest extreme situatie", treurt Vitesse-aanvoerder Maikel van der Werff bij FOX Sports . "Je maakt de 3-1 en iedereen is happy, maar vervolgens blijkt het een penalty te zijn voor Heerenveen. Maar goed, wat doe je eraan?" Voor doelpuntmaker Lammers was het zaak om rustig te blijven te midden van alle hectiek. "Het is eigenlijk bizar wat er gebeurde. Voor je gevoel staat het 3-1, maar toen konden we op 2-2 komen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Je focust je dan gewoon op de penalty en moet rustig blijven."



"Met zo'n wending voelt het als een overwinning, of als een gestolen punt, maar in de eerste helft speelden we heel goed voetbal en dit was de beloning", stelt Lammers. Aanvoerder Stijn Schaars van Heerenveen is het daarmee eens. "Ik denk dat we een heel goede eerste helft spelen waarin we laten zien wat we in onze mars hebben, maar daar belonen we ons niet. Dan wordt het rommelig in de tweede helft en heeft Vitesse de beste kansen gehad."



Trainer Leonid Slutsky van Vitesse spreekt tegenover De Gelderlander van 'een drama'. Hij noemt de VAR 'een goed systeem', maar vindt wel dat het 'echt verbeterd' moet worden. "Dit is voer voor discussie. Bij een voorzet zitten ze allemaal aan elkaar. En dan kijken we naar Jake Clarke-Salter, maar even daarvoor wordt Max Clark weggeduwd. Op deze manier kun je bij elke voorzet een strafschop geven. Zeg het maar. Vanuit mijn perspectief is het een discutabele strafschop. Op zijn minst."



"De ene seconde win je met 3-1, een seconde later krijg je een strafschop staat het 2-2", vervolgt Slutsky. "Dat is onvoorstelbaar. We zaten helemaal kapot. De spelers hebben de laatste minuten in shock afgemaakt." Arbiter Martin van den Kerkhof staat achter zijn beslissing en is blij met de tussenkomst van videoscheidsrechter Danny Makkelie. Hij had de overtreding van Clarke-Salter in eerste instantie niet gezien. "In de situatie daarvoor gaat een aantal jongens naar de grond", legt hij na afloop uit.



"Ik had daar geen goed zicht op, maar mijn assistent sprak zijn twijfels al uit. Na het doelpunt had ik direct contact met de VAR, Danny Makkelie, die de beelden bekeek. Hij vroeg of ik het zelf had beoordeeld, maar het was voor mij niet waar te nemen of er een overtreding was gemaakt. Ik heb rustig de tijd genomen om de situatie vanuit meerdere hoeken te bekijken. Er werd duidelijk vastgehouden en de bal zou daar terechtkomen. Spelers moeten weten dat ze met de VAR hun handen thuis moeten houden", aldus Van den Kerkhof.