Slot wijst vervanger aan voor Boadu: "Dat is heel logisch en gaat gebeuren"

Ferdy Druijf speelt aanstaande zaterdag vanuit de basis als AZ het opneemt tegen sc Heerenveen.

Dat heeft trainer Arne Slot twee dagen voor de wedstrijd aangegeven op het clubkanaal van de Alkmaarders. Druif is in Den Haag de vervanger van Myron Boadu, die er door een schorsing niet bij is. Hij pakte tegen (1-1) twee gele kaarten en moet derhalve een wedstrijd overslaan.

In de voorbereiding op dit seizoen verloor de 21-jarige Druijf de concurrentiestrijd van Boadu, die onlangs zijn debuut maakte namens . Laatstgenoemde vormt deze voetbaljaargang een dreigende voorhoede samen met Oussama Idrissi en Calvin Stengs. Boadu was dit seizoen in alle competities al goed voor zeven doelpunten en negen assists. Druijff, die zijn wedstrijden voornamelijk afwerkt bij Jong in de , krijgt zaterdag de kans.

Lees beneden verder

"Dat is heel logisch en dat gaat gebeuren", aldus Slot donderdag. "Ferdy gaat in plaats van Myron starten. Het is altijd vervelend als een speler geschorst is, Myron zit er heel goed in. Aan de andere kant heeft hij ook een drukke periode achter de rug en is dit voor ons een kans om hem een paar dagen rust te geven. Hopelijk is hij daarna weer fris en fruitig om te gaan spelen."

Boadu maakte vorige week indruk tegen Jong Portugal. Met twee doelpunten was hij van grote waarde bij de 4-2 overwinning van het team van trainer Erwin van de Looi. Slot volgde het duel met grote belangstelling, want behalve Boadu speelden ook AZ'ers Teun Koopmeiners, Owen Wjindal, Dani de Wit en Stengs mee.

"Als je internationals hebt, is dat altijd mooi, maar als ze naar andere landen gaan, weet je nooit hoe ze daar weer voetballen. Dat wij er nu vijf hebben bij één team betekent dat ze zich weinig hoeven aan te passen. Misschien is dat wel een voordeel voor ons. Ze behouden dezelfde manier van voetballen."