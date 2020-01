Slot: "Bijzonder dat daar altijd naam van Ajax aan gekoppeld moet worden"

Calvin Stengs en Myron Boadu zijn dit seizoen twee van de absolute smaakmakers van de Eredivisie

De aanvallers van kunnen op interesse uit binnen- en buitenland rekenen. Zo worden de talenten al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar , dat momenteel met een voorsprong van drie punten op de Alkmaarders aan kop gaat in de . Trainer Arne Slot, die zelf ook wordt genoemd als mogelijke opvolger van Erik ten Hag, heeft zijn bedenkingen bij deze link die vaak wordt gelegd bij spelers van AZ.

"Ik vind het vooral wel bijzonder dat, als het even goed gaat met een speler van AZ, daar altijd de naam van Ajax aan gekoppeld moet worden", legt hij uit in gesprek met de NOS .

"Op dit moment staan wij drie punten achter op Ajax, dus ik snap niet zo heel goed waarom dat altijd gebeurt. Als ik nu naar Myron Boadu en Calvin Stengs kijk, is het ook gelijk 'Ajax, Ajax, Ajax'. Waarom moet iedereen die het even goed doet gelijk naar Ajax?"

Hoewel Slot de geruchten dus niet altijd even goed snapt, ziet hij de berichten ook als een compliment voor zichzelf en voor zijn spelers: "Het is vooral mooi, omdat het betekent dat je heel goed bezig bent. En ik ben niet de enige die wordt gekoppeld aan clubs, dat geldt ook voor onze spelers. Dat is ontzettend mooi, want dat zegt dat we het heel erg goed doen."

AZ werd in het seizoen 2008/09 voor de laatste keer kampioen van Nederland, terwijl met de in 2013 de laatste trofee in de prijzenkast bijgezet mocht worden.

Slot hoopt daar dit seizoen verandering in te kunnen brengen en hij wil het Ajax in de tweede seizoenshelft tot het einde moeilijk maken: "We zijn met AZ aan een heel mooi halfjaar bezig en dat willen we in 2020 graag verzilveren."