"Slimmigheidje of niet, de afwezigheid van Sam Larsson is geen aderlating"

Feyenoord speelt dinsdagavond het eerder door de mist gestaakte TOTO KNVB Beker-duel met Fortuna Sittard uit zonder Sam Larsson.

De Rotterdammers zijn verplicht om de wedstrijd zover mogelijk te hervatten met dezelfde elf spelers die vorige week in het eerste uur op het veld stonden, maar Larsson is door de club ziek afgemeld bij de KNVB.

"Een slimmigheidje? Dat weet ik niet", reageert analist Mario Been tegenover het Algemeen Dagblad. Larsson zal naar verwachting worden vervangen door Luis Sinesterra, zonder dat dat telt als wissel. "Je had hem toch ook gewoon kunnen wisselen? Het is in elk geval geen aderlating. Ik heb meer vertrouwen in Sinisterra dan in Larsson."

Vorige week werd de wedstrijd tussen en Fortuna na 63 minuten definitief gestaakt door scheidsrechter Kevin Blom, omdat er door dichte mist nauwelijks meer zicht was.

Feyenoord had het lastig in Limburg, maar kwam op slag van rust toch op voorsprong via een knullig eigen doelpunt van Amadou Ciss. Kort onderweg in de tweede helft maakte Félix Passlack er met een fraai schot 1-1 van.

"Het is moeilijk te zeggen wie vanavond in het voordeel is", aldus Been. "Toen de wedstrijd werd gestaakt vond ik Fortuna de betere ploeg. Zij kregen meer kansen. Feyenoord heeft weer een behoorlijke boost gekregen afgelopen weekend met die overwinning bij Heracles."

"Feyenoord zal vol gas moeten geven en niet zo slap beginnen als ze regelmatig doen. Een paar potjes winnen en je staat in de finale. Ik geef Feyenoord de beste kansen. Ze hebben toch meer kwaliteit en zitten in een flow."