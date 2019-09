'Slijmbal' Tadic aangepakt: "Eerst denk je aan een geintje"

Scheidsrechter Björn Kuipers zorgde zaterdag voor veel verbazing toen hij Django Warmerdam tegen Ajax een tweede gele kaart gaf wegens tijdrekken.

Hugo Borst keek echter meer op van een interview met Dusan Tadic na afloop van de wedstrijd tussen de Amsterdammers en , zo schrijft hij maandagochtend in zijn column in het Algemeen Dagblad.

"Sorry, beetje narrig vandaag. Hebt u ook weleens dat u ineens moet braken?", begint Borst zijn verhaal. De columnist verwijst naar het moment waarop Warmerdam zijn tweede geel incasseerde.

"Dusan Tadic werd naar dat moment gevraagd en hij zei dat Kuipers 'de beste scheidsrechter in de wereld is'. Eerst denk je aan een geintje. Maar die slijmbal zei: 'Je moet altijd vertrouwen hebben in zijn beslissingen. Hij weet wat hij doet.'"

"Die Tadic. Heulen met scheidsrechters. Nou, toen begon het overgeven", aldus de columnist. Borst vindt echter ook dat de spelers en staf van FC Groningen enige zelfreflectie wel zouden kunnen gebruiken.

"Ik moest mijn mond gaan spoelen, maar ik was verplicht om naar het gejank van de zwaar gedupeerden te luisteren. Danny Buijs vond die rode kaart zo lachwekkend, zei hij, dat hij vermoedde dat Frans Bauer in de buurt was."

Lees beneden verder

Volgens de journalist 'liep het tijdrekken de spuigaten uit', met onder meer een incident waarbij doelman Sergio Padt bewust zijn schoen uittrok: "Dat opzichtige valsspelen wekte irritatie op."

Het verbaast Borst niet dat Kuipers vervolgens iets ging 'zoeken' en hij heeft dan ook een tip voor Buijs in de toekomst: "Weet je wat voortschrijdend inzicht was geweest, Buijs?"

"Als je Warmerdam, die al geel had, niet had laten ingooien. Dat was nou een briljant staaltje coaching geweest."