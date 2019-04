'Sleutelhanger' Clasie geschoffeerd: "Feyenoord moet hem schorsen!"

Hugo Borst heeft werkelijk geen goed woord over voor de actie van Jordy Clasie, die zaterdagavond werd gewisseld bij Feyenoord.

De middenvelder werd tegen een kwartier voor tijd bij een 1-1 stand gewisseld ten faveure van Robin van Persie en hij ging vervolgens aan de zijlijn flink tekeer tegenover trainer Giovanni van Bronckhorst.



Borst noemt Clasie bij FOX Sports 'een sleutelhanger die met veel tegenzin het veld uit kwam lopen'. "Ik heb me daar echt kapot aan geërgerd. Om te beginnen staat het op dat moment nog 1-1, dus je schiet een beetje op. Daarnaast staat aan de zijlijn Robin van Persie te wachten, toch niet de eerste de beste. Kijk hem eens lopen, die lichaamshouding alleen al! Oh oh, wat heb ik een ego . Verschrikkelijk!"



Feyenoord neemt maatregelen: "Dit is ongepast gedrag"



"Hij zet een sukkeldrafje in en daar gaat die hoor! En dan is het aller ergste, dat vind ik echt niveauloos: eerst commentaar geven en dan een afwerend gebaar naar Giovanni van Bronckhorst. Respectloos!", vervolgt Borst foeterend. Volgens de analist moet het er niet bij laten. "Ze zouden hem echt een wedstrijd moeten schorsen! Het publiek strafte het gelukkig meteen af."



"En om nou te zeggen dat deze oelewapper een goed seizoen heeft gespeeld: nee. Hij was niet fit tot december, dus hij zou zich ook kunnen afvragen wat voor inbreng hij dit seizoen gehad heeft. Die is marginaal. Vandaag was hij niet eens zo slecht, maar het kan dat je een keer gewisseld wordt. Ik hoop dat ze hem een straf geven. Het is toch een gebrek aan respect, het is ongedisciplineerd gedrag, maar Feyenoord blinkt daar natuurlijk wel in uit", besluit Borst. Na de wissel van Clasie wist Feyenoord de wedstrijd door een benutte strafschop van Steven Berghuis overigens nog met 2-1 te winnen.