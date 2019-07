Sleutelduels Serie A: Sarri ontmoet Napoli al in tweede week

De nieuwe trainer van Juventus treedt al in het tweede weekend van het seizoen aan tegen zijn oude club Napoli.

De ontmoeting tussen Maurizio Sarri's oude en nieuwe werkgever is de eerste kraker van het seizoen, zo blijkt uit het vrijgegeven competitie schema van de , die op 25 augustus wordt afgetrapt.

Antonio Conte's terugkeer in de Italiaanse competitie bij start met een thuiswedstrijd tegen promovendus Lecce, terwijl haar titelprolongatiejacht aanvangt met een bezoek aan .

La Vecchia Signora werd de afgelopen acht jaar kampioen en heeft succestrainer Massimiliano Allegri uitgezwaaid en Sarri teruggehaald, die tot 2018 bij trainde en afgelopen seizoen de won met .

In de tweede speelronde ontmoeten Juve en Napoli elkaar en dat is ook de dag waarop de eerste Romeinse derby van het seizoen wordt afgewerkt met als thuisspelende ploeg tegen .

Het belooft een interessant seizoen te worden in Italië, waar veel topclubs een andere trainer hebben aangesteld. Naast Juventus en Internazionale hebben ook (Marco Giampaolo) en AS Roma (Paolo Fonseca) een nieuwe keuzeheer.

De eerste Milanese derby van het seizoen staat ingeroosterd op 22 september en de terugwedstrijd wordt gespeeld op 9 februari 2020. In november heeft Juventus het zwaar met een derby tegen en een thuisduel tegen AC Milan.

Na de winterstop tussen 23 december en 5 januari neemt Napoli het op tegen Inter en Juve speelt tegen AS Roma, voordat het seizoen toewerkt naar de mogelijk bloedstollend spannende laatste slotronde op 24 mei.

Op de laatste speeldag komt AS Roma op bezoek bij Juventus, speelt Inter uit bij en Napoli neemt het op tegen Lazio Roma.

Eerste speelronde in de Serie A:

Cagliari vs Brescia

vs Napoli

Hellas Verona vs

Inter vs Lecce

Parma vs Juventus

Roma vs Genoa

vs Lazio

vs Atalanta

Torino vs

vs AC Milan

Sleutelwedstrijden Serie A 2019/20

1 september, Juventus vs Napoli

1 september, Lazio vs Roma

22 september, Milan vs Inter

6 oktober, Inter vs Juventus

3 november, Torino vs Juventus

10 november , Juventus vs Milan

24 november, Milan vs Napoli

8 december, Lazio vs Juventus

15 december, Genoa vs Sampdoria

--

5 januari, Napoli vs Inter

12 januari, Roma vs Juventus

26 januari, Napoli vs Juventus

26 januari, Roma vs Lazio

9 februari, Inter vs Milan

1 maart, Juventus vs Inter

5 april, Juventus vs Torino

11 april, Milan vs Juventus

19 april, Napoli vs Milan

26 april, Juventus vs Lazio

3 mei, Sampdoria vs Genoa

24 mei, Juventus vs Roma