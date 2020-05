'Slechts detail van miljoenen scheidt Leroy Sané van droomtransfer'

De gewenste transfer van Leroy Sané naar Bayern München lonkt, zo claimt Kicker.

De Duitse krant meldt dat de grootmacht een akkoord nadert met inzake de aanvaller. Volgens de berichtgeving zijn de clubs nog 'maar' tien miljoen euro van elkaar verwijderd; Bayern biedt veertig miljoen, terwijl de Engelse topclub vijftig miljoen verlangt.

De houding van the Citizens is opvallend, daar de grootmacht vorig jaar nog 125 miljoen euro eiste voor Sané. De coronacrisis heeft de situatie echter flink veranderd.

Grote uitgaves lijken voorlopig verleden tijd, terwijl Sané, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in het Etihad Stadium, nog altijd de wens koestert om te verkassen naar der Rekordmeister.

Sané heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met Bayern over een vijfjarig contract. Bayern zou vorige week het bod van veertig miljoen euro hebben neergelegd in Manchester, maar de huidige nummer twee van de Premier League was volgens Engelse media absoluut niet gediend van de aanbieding.

De topclub veegde het 'belachelijke bod' resoluut van tafel, zo klonk het in Engeland. Nu zou een transfer van Sané naar München alsnog in de pijplijn zitten.

De 24-jarige vleugelspeler zou zelfs een salarisverlaging hebben geaccepteerd om zijn transferwens in vervulling te laten gaan. Volgens Kicker scheidt alleen het 'detail' van tien miljoen euro Sané nog van een samenwerking met de huidige nummer één van de .