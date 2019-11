Slechte invloed? Ronaldo zou Mbappé's rolmodel moeten zijn - niet Neymar

De Braziliaan heeft vermoedelijk zijn kans om de beste voetballer ter wereld te worden gemist en zijn jonge ploegmaat moet waken voor dezelfde fout.

Voor het eerst in dit seizoen kunnen Neymar en Kylian Mbappé gelijktijdig in actie komen in de , waar Paris Saint-Germain en elkaar dinsdagavond treffen in het Bernabéu.

Een schorsing en daarna een blessure weerhielden de Braziliaan ervan om deel te nemen aan de eerste vier groepswedstrijden, waarin het uitstekend deed met vier zeges zonder tegentreffer.

Die geweldige reeks roept vragen op over hoe belangrijk Neymar nu eigenlijk is voor het elftal, want sommige analisten stellen zelfs dat de ploeg beter af is zonder hem.

RMC-analist Christophe Dugarry is van mening dat de Zuid-Amerikaan een slechte invloed heeft op Mbappé, zowel op als naast het veld.

"Ik hoop dat mijn goede wensen voor Kylian uit zullen komen", zei de WK-winnaar van 1998 na afloop van de 0-5 zege op , waarin Mbappé als invaller een hattrick maakte.

"Ik ben fan van wat PSG momenteel laat zien. Hun moderne speelstijl, hun werklust. Ik houd niet van egotripperij om statistieken. Als je geweldig bent, zullen wij analisten dat wel zeggen."

"Ik zou liever zien dat Mbappé omging met Idrissa Gueye, Ander Herrera of Angel Di Maria. Het is minder leuk om met hen om te gaan dan met Neymar, maar hey!..."

"Zoals ik zei ben ik bang dat mijn droom voor Mbappé uiteen kan spatten. Ik voorvoel dat het snel mis kan gaan. Misschien ben ik wat streng voor hem, maar het is belangrijk om naast een goede speler ook een goed mens te zijn."

De twintigjarige aanvaller was even voor het krijgen van dat goedbedoelde advies uitgegroeid tot jongste speler ooit met 15 goals in de Champions League.

Hij verbrak het record van Lionel Messi met liefst 347 dagen. Zijn reactie na afloop zorgt echter voor hoofdbrekens bij Dugarry.

"Ik wilde een basisplaats en dacht dat ik die zou krijgen. De coach besliste anders en dat moest ik accepteren. Ik wilde laten zien dat hij moeilijk zonder mij kan", aldus Mbappé.

Had de Fransman, die in 2017 de titel schonk, gewoon slecht geslapen en reageerde hij verkeerd na een gebrek aan de gewenste speeltijd of was hij simpelweg uit op wat extra media-aandacht?

Dugarry is van mening dat het om het laatste ging, al liet Mbappé op het veld duidelijk zien zin te hebben om zichzelf te doen gelden tegen Club Brugge.

Het zou oneerlijk zijn om zelfs te suggereren dat hij eerst volledig teerde op zijn snelheid, maar hij doet zonder twijfel meer trucjes sinds hij omgaat met Neymar.

Dat heeft zijn spel beslist geschikter gemaakt voor de highlight filmpjes, maar het maakt hem niet per definitie effectiever in zijn spel.

Het is duidelijk dat Mbappé moet blijven vernieuwen om aan de top te staan, vooral als hij last blijft houden van de diverse spierblessures die hem parten spelen.

Om zich goed te ontwikkelen, zou hij er echter goed aan doen om zich niet te spiegelen aan Neymar, maar aan zijn jeugdidool Cristiano Ronaldo.

Neymar is nu 27 en zou zijn piekjaren moeten bereiken, maar hij is gestagneerd en een wereld waarin zijn eigen ego de grootste tegenstander is.

Zijn flair weerhoudt hem van effectiviteit. Natuurlijk zijn zijn cijfers desalniettemin geweldig in Frankrijk, maar hij speelt meer voor zichzelf dan voor het team.

Neymar's stijl heeft hem nog niet in het lijstje met de allergrootsten gebracht, terwijl hij hiervoor eerst wel voorbestemd leek.

Vergelijk dat dan eens met Ronaldo, die ook op zijn 34e nog altijd bij de absolute wereldtop hoort en de lat bepaalt.

De Portugees heeft ook zeker zijn critici, maar niemand kan ontkennen dat hij zich van jongetje bij Man United heeft ontwikkeld tot geliefde doelpuntenmachine van Real Madrid en nu .

Hij heeft zijn spel juist versimpeld en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Bij Ronaldo gaat het ook om de cijfers, maar hij is vrijwel nooit een ploeggenoot tot last.

Hard werk en een bizarre toewijding heeft Ronaldo gemaakt tot iemand die de voetbalhistorie herschreef en dat doet hij nu al zo'n 15 jaar, waarin hij vijf keer de Ballon d'Or won.

Neymar is er op zijn beurt nog nooit in geslaagd over een langere periode goed te zijn, laat staan een hele carrière lang.

Hij zal zichzelf afvragen of hij zijn top al achter zich heeft gelaten, wat hij volgens veel fans alleen kan ontdekken door PSG te verlaten.

Het is bovendien niet gek om te stellen dat Mbappé zijn spotlight-beminnende ploeggenoot al voorbij is gestreefd in het Parc-des-Princes.

PSG wil hem koste wat kost behouden voor de lange termijn. Er zijn al gesprekken gestart over een nieuw contract, terwijl hij nog 2,5 jaar vast ligt in Parijs.

Lees beneden verder

De WK-winnaar heeft natuurlijk zijn afkomst mee als Parijzenaar, maar het valt niet te ontkennen dat ook elders in de wereld meer shirts met zijn naam worden verkocht dan met Neymar.

Voor Mbappé is het dus de hoogste tijd dat hij een echt rolmodel kiest op zijn weg naar de wereldtop. Neymar lijkt de boot gemist te hebben als opvolger van Messi en Ronaldo.

Mbappé moet voorkomen dat Neymar ook hem belemmert bij het realiseren van die ambitie.