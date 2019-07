Slecht nieuws voor Özil? Hoe Arsenal kan spelen met Ceballos

Dani Ceballos is komend seizoen als huurspeler actief voor Arsenal, dus hoe gaat trainer Unai Emery de Spaanse middenvelder inpassen in het elftal?

Het was tot dusverre een teleurstellende transferzomer voor , maar die gevoelens worden snel vergeten nu er op donderdag plots twee versterkingen werden gepresenteerd in het Emirates Stadium.

De fans moeten nog even geduld hebben voordat ze de jongste van hen, William Saliba in actie gaan zien, want de 18-jarige verdediger blijft nog een jaartje bij , dat een kleine dertig miljoen euro voor hem ontvangt.

De andere aanwinst is wel direct bij the Gunners te bewonderen. En wie het EK Onder-21 heeft gezien, weet dat bewonderen de juiste term is voor Dani Ceballos, die bij de Spaanse eindwinnaar de grote uitblinker was.

Ceballos is een groot jong talent, maar hij heeft speeltijd nodig en dat zit er bij voorlopig nog niet in. De Spaanse topclub kocht hem in 2017 nadat hij net de Golden Player Award had gewonnen voor het vorige EK Onder-21.

Een verheugde clubvoorzitter Florentino Perez voorspelde het volgende: "Dani wordt in de toekomst een steunpilaar van onze club. Met zijn harde werk en talent komt hij er wel. Wij zijn volledig overtuigd en de fans zullen je in hun hart sluiten."

Maar hij zei er alleen niet bij wanneer Ceballos precies zou uitgroeien tot steunpilaar. Trainer Zinédine Zidane koos vooral voor meer ervaren middenvelders en de club won prijs na prijs, dus viel zijn keuze te billijken, tot teleurstelling van de jonge belofte.

Hij kreeg in zijn eerste seizoen maar vier basisplaatsen en bloeide op toen de Franse coach in de zomer van 2018 zijn afscheid aankondigde. De 22-jarige mocht wel spelen onder opvolgers Julen Lopetegui en Santiago Solari, maar in maart 2019 keerde Zidane terug en hij koos direct voor zijn oude vertrouwelingen.

Het werd duidelijk dat een overstap naar een andere club de enige uitweg was voor Ceballos en dat is nu eindelijk afgerond. Het leek erop dat de middenvelder naar zou gaan, maar tussenkomst van Unai Emery overtuigde hem van een huurdeal bij Arsenal.

The Gunners lenen hem voor een jaar van Real Madrid en dat wordt gezien als een stap met weinig risico. De club uit noord-Londen hoeft relatief weinig huurvergoeding te betalen en ook zijn salaris is op te hoesten voor het naarstig naar versterking speurende Arsenal.

In het Emirates is dit seizoen niet veel transfergeld beschikbaar, dus hoefde men niet lang na te denken over de deal, al zit er geen optie bij om hem bij een succesvolle samenwerking definitief in te lijven. Hier wilde Real Madrid niet aan meewerken vanwege zijn potentieel.

Toevalligerwijs speelden beide clubs vorige week in de International Champions Cup vriendschappelijk tegen elkaar en voorafgaand aan die wedstrijd (na strafschoppen gewonnen door Real) sprak Emery het volgende uit over zijn gedroomde aanwinst voor het middenveld:

"Ceballos is een erg goede speler. Ik ken hem van Betis en van zijn beginperiode bij Real Madrid. Hij speelde erg goed met Spanje Onder-21. Hij is een geweldige nummer 8 of een nummer 10", aldus de oefenmeester, die lange tijd actief was bij en .

Ceballos’ komst zal dan ook met gejuich ontvangen zijn door Emery, want hij zag zijn club grootse moeite hebben om de gewenste versterkingen binnen te halen. De club is al weken bezig met Wilfried Zaha en Kieran Tierney, maar de onderhandelingen met respectievelijk en Celtic verlopen uiterst stroef.

Beide spelers willen graag naar het Emirates verkassen, maar Arsenal's matig gevulde transferpot - veroorzaakt door het te hoge salarishuis en het wederom niet bereiken van de - maken de gesprekken moeilijk.

Met een over drie weken sluitende transfermarkt wordt daarom inmiddels verder gekeken naar alternatieven, dus is Emery blij dat hij in ieder geval Ceballos (en Saliba) binnen heeft. De Spaanse middenvelder geeft hem flink wat meer opties op het middenveld.

Emery heeft aangetoond dat hij als coach graag verschillende systemen gebruikt om elke tegenstander zo goed mogelijk te bestrijden en Ceballos past uitstekend in de meeste varianten die Emery tot nu toe uit de doeken heeft gedaan bij Arsenal.

De middenvelder blonk vaak uit als nummer 10 in Spanje en kan dat dus ook invullen bij Arsenal, mocht Emery besluiten volgend seizoen ook weer vaak aan te treden met zijn geliefde 4-2-3-1-opstelling.

Dan kan Ceballos degene zijn die speelt achter de spits om Alexandre Lacazette of Pierre-Emerick Aubameyang weg te steken. Die rol kan hij ook vervullen als Arsenal terugvalt op de 3-4-1-2-formatie, die Emery in de tweede seizoenshelft opteerde.

Maar Ceballos is veel meer dan alleen een speler met een steekpass. In feite is hij meer een box-to-box-middenvelder, iemand die een goede werkethiek combineert met de wens om aanvallend voetbal te spelen.

In dat opzicht kan hij ook worden gezien als een vervanger van Aaron Ramsey, die beter uit de voeten kon op een driemansmiddenveld. Emery kan Ceballos dus ook opstellen met Granit Xhaka en Lucas Torreira of Matteo Guendouzi kort achter hem.

Ceballos zal vermoedelijk niet zo vaak scoren als de transfervrij naar verkaste Ramsey, maar zijn kwaliteiten aan de bal en zijn bereidheid om mee naar voren te bewegen geeft de aanvallers de ruimte om hun ding te doen.

Zijn komst lijkt dus een antwoord op veel problemen van Emery, maar het roept ook een grote vraag op. Wat gaat er gebeuren met Mesut Özil? De 30-jarige Duitser kende geen goed seizoen onder de Spaanse trainer en het is geen geheim dat men openstaat voor een transfer.

Özil verdient bijna 400.000 euro per week, dus zodoende zijn er weinig clubs die hem over willen of zelfs kunnen nemen. Hij lijkt dus nog minimaal een jaar bij Arsenal te blijven en dan is het de vraag wat Emery gaat doen.

Ceballos zal tijd krijgen om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Emery heeft al aangegeven dat hij vindt dat nieuwe spelers hun plek in het elftal moeten verdienen en staat er niet om bekend dat hij aanwinsten direct in de basis posteert.

De Spaanse nieuweling zal dus minimaal enkele weken moeten knokken voor zijn plekje op het middenveld, maar als hij eenmaal topfit is, wordt het lastig om zowel Ceballos als Özil in een team te laten spelen.

Om het beste uit Ceballos te halen, lijkt Emery misschien wel van zijn geliefde spelconcept met een echte nummer tien af te moeten stappen en te kiezen voor een soort 4-3-3. Dat systeem maakt het ook makkelijker als Arsenal er nog in slaagt om Zaha (of een andere vleugelaanvaller) te strikken.

Lees beneden verder

Özil heeft ook wel eens op de vleugels gespeeld bij Arsenal en kan indien nodig uitwijken, maar het is duidelijk niet zijn favoriete rol en hij zadelt de back achter hem dan met veel extra werk op omdat hij niet goed meeverdedigt.

Er zijn dus nog genoeg vragen over de opstelling van Arsenal voor volgend seizoen, zelfs zo kort nog voor de start van de Premier League. Gelukkig voor Emery heeft hij er in ieder geval opties bij en lijkt de stap naar de top vier iets makkelijker te realiseren met Ceballos.

De Spaanse maestro moet zich nog maar zien te bewijzen in noord-Londen, maar hij zorgt in ieder geval nu al voor beroering in het Emirates.