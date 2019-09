'Slecht nieuws voor Matthijs de Ligt: transfer Jérôme Boateng op komst'

Jérôme Boateng is op weg naar Juventus, zo weet BILD zondagmiddag te melden.

De Italiaanse landskampioen zoekt een vervanger van Giorgio Chiellini, die wegens een zware kruisbandblessure minsten een halfjaar uit de roulatie is. Het is onduidelijk wat dit voor gevolgen heeft voor Matthijs de Ligt, die zaterdagavond in zijn debuut tegen geen geweldige indruk achterliet.

Boateng heeft bij een contract tot medio 2021, maar door gebrek aan speeltijd lijkt een tussentijds vertrek van de verdediger aanstaande. Hij zou al onderweg naar Italië zijn om daar medisch gekeurd te worden.

Volgens Tuttosport heeft ook Samuel Umtiti ( ), Ezequiel Garay ( ) en Mehdi Benatia (Al-Duhail) op een lijstje gezet met eventuele vervangers van Chiellini, maar het lijkt er dus op dat de keuze van la Vecchia Signora op Boateng is gevallen.

Boateng moet het dit seizoen doen met een reserverol bij Bayern, waar Niklas Süle en Lucas Hernández doorgaans het hart van de defensie vormen. Boateng zat zaterdag tegen negentig minuten op de bank. Der Rekordmeister won zonder de dertigjarige verdediger met ruime cijfers: 6-1. Volgens BILD werkte hij zondag een individuele training af.

Boateng is sinds 2011 aan Bayern verbonden en kwam in de afgelopen acht jaar tot 287 wedstrijden in de hoofdmacht. De door Juventus begeerde verdediger begon zijn loopbaan bij , waar hij werd opgepikt door Hamburger SV. Boateng werd deze zomer meermaals gelinkt aan een vertrek bij de Duitse kampioen, al kwam een definitieve transfer naar een andere club nimmer van de grond.