Slagvaardig Juventus hengelt tweede transfervrije versterking binnen

Adrien Rabiot zet zijn loopbaan voort bij Juventus, zo maakt de kampioen van Italië bekend via de officiële kanalen.

De 24-jarige middenvelder komt transfervrij over van Paris Saint-Germain, waar hij weigerde om zijn aflopende contract te verlengen. Rabiot zet in Turijn zijn handtekening onder een vierjarig contract en gaat naar verluidt zeven miljoen euro per seizoen verdienen.



maakte zondagavond al bekend dat Rabiot voet op Italiaanse bodem had gezet. De middenvelder doorliep maandag de medische keuring, waarna hij zijn handtekening zette onder een contract bij Juventus. La Vecchia Signora werd al een tijdje genoemd als zijn nieuwe club, al werd de naam van Rabiot de afgelopen maanden ook gelinkt aan onder meer , en . Door zijn transfervrije status was Rabiot een uitermate interessante optie voor enkele Europese topclubs.



Doordat Rabiot weigerde om zijn contract te verlengen, verdween hij uit de selectie van . Trainer Thomas Tuchel deed op 11 december 2018, in de -wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado, voor het laatst een beroep op de middenvelder. Rabiot werd doorin 2010 weggehaald bij FC Pau, waarna hij vanuit de jeugdopleiding doorstroomde naar het eerste elftal. Totaal speelde hij 227 wedstrijden in de hoofdmacht van de Franse kampioen, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 17 assists. De zesvoudig Frans international werd met PSG zes keer kampioen, terwijl hij ook vier keer de Coupe de France en vijf keer de Coupe de la Ligue op zijn palmares heeft staan.Na Aaron Ramsey en Luca Pellegrini is Rabiot de derde zomerse aanwinst van Juventus. De Welshe middenvelder werd tevens transfervrij binnengehaald, nadat zijn contract bij Arsenal afliep. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Juventus ook op korte termijn Matthijs de Ligt zal presenteren. De verdediger moet voor tientallen miljoenen worden overgenomen van , waarmee onder meer Barcelona, en PSG worden afgetroefd.